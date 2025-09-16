Expertos en derechos humanos se suman a las acusaciones contra Israel de genocidio en Gaza

GINEBRA (AP) — Un equipo de expertos independientes comisionado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha concluido que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, y emitió un informe el martes que insta a la comunidad internacional a poner fin al genocidio y tomar medidas para castigar a los responsables.

Los hallazgos profundamente documentados por el equipo de tres miembros son las últimas acusaciones de genocidio contra el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu por parte de defensores de los derechos humanos, mientras Israel continúa con su guerra contra Hamás en Gaza, que ha matado a decenas de miles de personas. Israel rechazó lo que calificó como un reporte "distorsionado y falso".

La Comisión de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado e Israel, que fue creada hace cuatro años, ha documentado repetidamente presuntos abusos y violaciones de derechos humanos desde los mortales ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel liderados por Hamás, tanto en Gaza como en otros territorios palestinos.

Aunque ni la comisión ni el consejo de 47 países miembros para el que trabaja dentro del sistema de la ONU pueden tomar medidas contra un país, los hallazgos podrían ser utilizados por fiscales en la Corte Penal Internacional o en la Corte Internacional de Justicia de la ONU.

El reporte también supone un mensaje final del equipo encabezado por la exjefa de derechos de la ONU, Navi Pillay. Los tres miembros anunciaron en julio que renunciarían, citando razones personales y la necesidad de un cambio.

El equipo fue comisionado por el Consejo de Derechos Humanos, el principal organismo de derechos humanos de la ONU, pero no habla en nombre de Naciones Unidas.

Israel se ha negado a cooperar con la comisión y la ha acusado, junto con el CDH, de tener un sesgo anti-Israel. A principios de este año, el gobierno de Trump, un aliado clave de Israel, retiró a Estados Unidos del consejo, que es el principal organismo de derechos humanos de la ONU.

Después de un minucioso análisis legal, la comisión dijo que Israel había cometido cuatro de los cinco "actos genocidas" definidos bajo una convención internacional adoptada en 1948, conocida coloquialmente como la "Convención sobre el Genocidio", tres años después del final de la II Guerra Mundial y el Holocausto.

"La Comisión concluye que Israel es responsable de la comisión de genocidio en Gaza", dijo Pillay, presidenta de la comisión.

“Está claro que hay una intención de destruir a los palestinos en Gaza a través de actos que cumplen con los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”.

Pillay, exjefa de derechos humanos de la ONU, dijo que “la responsabilidad por los crímenes atroces recae en las autoridades israelíes en los más altos niveles” durante la guerra de casi dos años.

Su comisión concluyó que Netanyahu, así como el presidente israelí, Isaac Herzog, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, habían incitado a cometer genocidio. No ha evaluado si otros líderes israelíes también lo han hecho.

Israel, que fue fundado tras el Holocausto, ha rechazado categóricamente las acusaciones de genocidio en su contra como un “libelo de sangre” antisemita.

El Ministerio israelí de Exteriores emitió una respuesta airada el martes, diciendo que “rechaza categóricamente este informe distorsionado y falso”.

“Tres individuos que sirven como aliados de Hamás, notorios por sus posiciones abiertamente antisemitas —y cuyas horribles declaraciones sobre los judíos han sido condenadas en todo el mundo— publicaron hoy otro falso ‘informe’ sobre Gaza”, dijo.

Las acusaciones de genocidio son especialmente sensibles en Israel, que fue fundado como un refugio para los judíos tras el Holocausto y donde los recuerdos del Holocausto aún juegan un papel importante en la identidad nacional del país.

Al llegar a su conclusión de genocidio, la comisión dijo que examinó la conducta de las fuerzas de seguridad israelíes y “declaraciones explícitas” de las autoridades civiles y militares israelíes, entre otros criterios.

En particular, los expertos citaron como factores el número de muertos, el “asedio total” de Israel a Gaza y el bloqueo de ayuda humanitaria que provocado inanición, una política de “destrucción sistemática” del sistema de salud y el ataque directo a niños.

La comisión instó a otros países a detener las entregas de armas a Israel y bloquear a individuos o empresas de acciones que podrían contribuir al genocidio en Gaza.

“La comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante la campaña genocida lanzada por Israel contra el pueblo palestino en Gaza”, dijo Pillay, quien es una jurista sudafricana. “Cuando surgen señales claras y evidencia de genocidio, la ausencia de acción para detenerlo equivale a complicidad”.

El actual alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ha denunciado la conducta de Israel en la guerra en Gaza y ha hablado enérgicamente contra los presuntos crímenes, pero no ha acusado a Israel de llevar a cabo un genocidio.

Su oficina, aludiendo al derecho internacional, ha argumentado que solo un tribunal internacional puede hacer una determinación final y formal de genocidio.

Los críticos contrarrestan que eso podría llevar años e insisten en que miles de personas, muchas de ellas civiles, están siendo sistemáticamente asesinadas en Gaza mientras tanto.

La Corte Internacional de Justicia está escuchando un caso de genocidio presentado por Sudáfrica contra Israel.

