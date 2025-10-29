Expertos piden calma ante las velutinas, que han matado a 3 personas en Galicia, y reclaman más recursos para su control

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

Expertos han pedido mantener la calma ante la presencia de nidos de avispas velutinas (asiáticas), cuyas picaduras han causado las muertes de tres hombres de entre 55 y 79 años en Galicia en cuestión de 15 días. Además, han reclamado más esfuerzo y recursos para el control de esta y otras especies invasoras.

"La población tiene que ser consciente de que las velutinas no las van a perseguir. Si aparece una velutina hay que estar tranquilo, no hay que hacer aspavientos", ha señalado en declaraciones a Europa Press el profesor Xesús Feás, experto en especies invasoras que ejerce en la Universidad Carlemany de Andorra.

Más en general, ha recomendado evitar zonas donde haya fruta madura y andar descalzos en verano, así como fijarse si hay algún nido en un árbol antes de acercarse a coger los frutos. "No recomendaría ir solo a hacer estas tareas de campo (...) Pero bueno, tampoco se trata de meterle miedo a la gente, los insectos son necesarios", ha manifestado.

Asimismo, ha pedido que si uno se topa con un nido lo reporte a la Administración y no lo trate de quitar por su cuenta. Más allá de ello, ha recordado que la alergia a las picaduras se pone de manifiesto cuando una persona las ha sufrido por segunda vez. "Cuando la reacción es mayor de diez centímetros o cuando uno siente mares o falta respiración, sí que tiene que acudir a su centro de salud", ha recalcado.

En declaraciones a Europa Press, la Consellería gallega de Presidencia, Justicia y Deportes se ha expresado en términos similares y ha pedido que la ciudadanía extreme las precauciones, especialmente al limpiar o despejar propiedades y que en el caso de detectar un nido se llame de forma urgente al 012 para activar el protocolo y que los equipos especializados procedan a retirarlo.

Según ha detallado el organismo, la Xunta cuenta con un plan centralizado para la eliminación de nidos desde 2020 al que se adhieren 313 municipios. En total, este año ha colocado "18.500 trampas" en todos los municipios gallegos, "lo que ha permitido duplicar el número de reinas capturas hasta superar las 230.000" y recudir los avisos un 30%. Además, ha retirado "más de 16.400 nidos" de esta especie a través de la empresa pública Seaga.

VELUTINAS NO ATACAN: DEFIENDEN SUS NIDOS

El profesor Xesús Feás ha explicado en declaraciones a Europa Press que las velutinas no constituyen una especie que esté predispuesta a atacar o a perseguir a personas o animales (a excepción de aquellos que la depreden), pero tiene una respuesta defensiva "muy alta" ante molestias a sus nidos.

A juicio del experto, el problema es que hay nidos de este tipo de avispa "por todos lados". "En Galicia, en el año 2012, se detectaron dos nidos y en apenas cuatro años más de 10.000. En Santiago de Compostela, se detectaron tres nidos y dos años más tarde 971", ha detallado.

A juicio de Feás, ha habido una actitud "un poco de dejadez" por parte de la Administración.

“Hay que retirar los nidos y hay que hacerlo bien. Últimamente la Administración coloca trampas, que es como intentar vaciar un río a calderos. Es más, los científicos ponemos el acento a que trampas inespecíficas, no selectivas, tienen efectos negativos en otros insectos”, ha criticado.

Para el experto, las velutinas son el “paradigma” de las especies invasoras. Entre otras cosas, ha citado cómo este tipo de abejas depredan otro tipo de insectos y artrópodos “muy necesarios”. Además, afectan a actividades como la producción de fruta y vino.

Aunque no considera que sea una especie “mala”, ha incidido en que “hay que luchar contra ella”. A su vez, ha lamentado el “componente humano” que desde su punto de vista impulsa su dispersión. En este sentido, menciona cómo en Alhaurín de la Torre (Málaga) se detectó un nido el 3 de octubre que se tardó “casi dos semanas” en retirar cuando “horas de diferencia” impedirían la liberación de futuras reinas.

“Por ejemplo, en Galicia se detecta antes que en Asturias y en Cantabria (...) Es frustrante que en otros territorios de España no se haya aprendido, no estén preparados de que la respuesta tiene que ser rápida, inmediata, que tienen que estar preparados”, ha admitido.

RED DE ALERTA PARA EVITAR ESPECIES INVASORAS

La responsable del programa de Especies de WWF, Laura Moreno, ha reconocido en declaraciones a Europa Press que la especie es “muy complicada”. “A lo mejor cada vez hay que poner más esfuerzo porque la especie se va expandiendo y luego por otro lado los nidos a veces los ponen en zonas inaccesibles, que no se ven”, ha explicado.

En líneas generales, ha incidido en que se debería poner más esfuerzo en la prevención de especies invasoras y “por ejemplo, no importar especies que hayan podido haber causado problemas en otros sitios”.

“En estas especies que llegan de forma fortuita, que es lo que se cree que fue la vía de entrada de la vespa velutina, pues es muy complicado porque hasta que no tienes la especie no lo sabes. (...) Entonces digamos que hay que tener una buena red de alerta temprana para dar el aviso y ponerle atención en las primeras fases de la invasión”, ha recalcado.

La experta ha apuntado a cómo casos como el del visón americano demuestran que las especies “se pueden controlar” con más recursos y una actuación más intensa. Sin embargo, en el caso de la velutina lo ve “muy complicado” ya que los nidos están en zonas “muy inaccesibles”. “Habría que poner muchísimo más esfuerzo del que se está poniendo”, ha destacado.