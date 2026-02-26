Expertos sugieren planificar vacaciones de primavera en México tras violencia en Jalisco

Con las vacaciones de primavera en el horizonte, es posible que los viajeros estén replanteándose sus planes de vacacionar en México tras los estallidos de violencia relacionada con cárteles, ocurridos el fin de semana pasado en algunas partes del país

Los actos de represalia ocurridos en unos 20 estados tras la muerte el domingo del narcotraficante más poderoso de México, tuvieron lugar mientras muchas familias y estudiantes universitarios ultiman sus planes para las vacaciones de primavera, que por lo general caen en marzo o abril

Expertos en seguridad y en riesgos de viaje señalan que es comprensible que los turistas estén preocupados, pero apuntan que los posibles peligros varían ampliamente según el destino, los medios de transporte y las actividades que tengan previstas

Sin importar dónde o cuándo, viajar suele generar incertidumbre, ya que “siempre puede surgir algo”, comentó Michael Johnson, presidente de Ensemble Travel, una asociación de agencias de viajes en Estados Unidos y Canadá

Estados Unidos y Canadá levantaron los avisos de “resguardarse en sus hogares” que emitieron brevemente para sus ciudadanos en varias partes del oeste de México, incluidas las ciudades de Guadalajara y Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, donde tenía su base el capo Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como “El Mencho”

El Departamento de Estado de Estados Unidos y Global Affairs Canada recomiendan que los viajeros actúen con cautela, se mantengan al tanto de las condiciones locales y sigan las actualizaciones antes y durante el viaje. El Departamento de Estado de Estados Unidos desaconseja viajar a seis estados mexicanos e insta a los viajeros a reconsiderar si piensan visitar otros siete estados, incluido Jalisco

Qué tener en cuenta

Es importante entender dónde hay mayores riesgos y saber qué opciones existen si las condiciones cambian rápidamente, indicó Johnson. En lugar de tomar una decisión de sí o no de una sola vez, los viajeros deberían “ir paso a paso”

— Orientación oficial: Los avisos de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos y de Global Affairs Canada pueden ayudar a los viajeros a comprender los niveles generales de riesgo. Los viajeros también deberían seguir los reportes de noticias locales sobre las condiciones actuales en las zonas o regiones específicas que planean visitar, añadió Johnson

— Destino: México es aproximadamente tres veces más grande que Texas. Otros destinos turísticos populares como Cancún o Tulum están a más de 1.900 kilómetros (1.200 millas) de Jalisco, que fue el foco de la violencia reciente. Permanecer dentro de los principales complejos y zonas turísticas puede simplificar los planes de transporte y limitar cuánto necesitan desplazarse los viajeros una vez que llegan

— Flexibilidad: Los viajeros deberían revisar las políticas de cancelación de aerolíneas, hoteles y recorridos. Si tienen una póliza de seguro de viaje, conviene leer la letra pequeña sobre lo que cubre y lo que no

— Tolerancia al riesgo: Para los viajeros nerviosos, quizá sea prudente cancelar el viaje. “No vayan de vacaciones si no se sienten cómodos. Una cosa es llegar, pero otra es estar mirando por encima del hombro todo el tiempo”, expresó Johnson

Qué pueden hacer los viajeros para prepararse

Rich Davis, asesor principal de seguridad en la empresa de mitigación de riesgos International SOS, afirma que la preparación puede marcar la mayor diferencia para los viajeros que deciden seguir adelante con un viaje

— Crear un margen: Los viajeros que necesiten medicamentos esenciales deberían empacar una cantidad suficiente para que dure más que la estancia prevista, por si los planes cambian de manera inesperada

— Registrarse con su gobierno: Los viajeros de Estados Unidos pueden inscribirse en el Smart Traveler Enrollment Program del Departamento de Estado, que permite que las embajadas compartan actualizaciones de seguridad y contacten a los viajeros en emergencias. Los canadienses pueden registrarse mediante el Registration of Canadians Abroad, conocido como ROCA

— Consultar a un asesor de viajes: Aun si el viaje ya está reservado, consultar a un asesor de viajes puede ser útil. Johnson señaló que los asesores pueden tener información de primera mano, incluso de clientes que viajen actualmente en la zona, y pueden sugerir ajustes a los itinerarios. Para los viajeros que todavía no han reservado, explicó que los asesores pueden ayudar a diseñar planes teniendo en mente la flexibilidad y la ubicación, y para quienes reservan a través de un asesor, esa relación puede aportar una capa adicional de apoyo si los planes cambian o surgen problemas

Tras la llegada

Después de aterrizar, algunos hábitos sencillos pueden ayudar a los viajeros a desplazarse con confianza por un nuevo destino, según los expertos

— Desplazarse en parejas o grupos: Viajar con al menos otra persona, cuando sea posible, puede hacer que moverse por un lugar desconocido sea más fácil y cómodo, y también ayuda a los viajeros a mantenerse atentos a su entorno

— Mantener informados a otros: Davis recomendó compartir itinerarios y planes diarios con un amigo o familiar de confianza, y comunicarse con regularidad

— Usar el hotel como base: Organizar el transporte directamente con el conserje del hotel o del resort puede aportar previsibilidad, especialmente para traslados y excursiones. Antes de subir a un vehículo, confirme el nombre del conductor o sus datos y el destino. Davis aconseja no aceptar traslados no solicitados

— Cómo pedir ayuda: No todos los países usan “911” como número de contacto para emergencias. El Departamento de Estado tiene una lista de contactos de emergencia para distintos países y recomienda que los viajeros la guarden en sus teléfonos

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa