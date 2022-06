Expertos y profesionales del mundo se unen para mejorar la salud de los océanos al abordar los desafíos sistémicos en la gestión marina

LISBOA, Portugal--(BUSINESS WIRE)--jun. 29, 2022--

Las áreas marinas protegidas (AMP) son herramientas clave para reducir las amenazas a la biodiversidad, salvaguardar los hábitats marinos y costeros, construir soluciones climáticas y apoyar las necesidades humanas a través del uso sostenible. El Marco Global de Biodiversidad del Convenio sobre la Diversidad Biológica puede incluir un objetivo ambicioso de expandir la cobertura de las AMP al 30 % para el 2030. Sin embargo, menos del 3 % de las áreas marinas protegidas están cumpliendo sus objetivos frente a la aceleración de las amenazas locales y globales.

Para abordar este desafío, un equipo de expertos se reunirá en la Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas en junio de 2022 en Lisboa, Portugal, en un evento paralelo titulado “La calidad importa: mejorar la gobernanza, la gestión efectiva y la resiliencia de las áreas marinas protegidas para múltiples cobeneficios”. El evento incluye oradores del sector privado, agencias locales de ciencias marinas, representantes de organizaciones sin fines de lucro, gobiernos y organizaciones intergubernamentales. Los oradores compartirán cómo están liderando la innovación tecnológica y las mejores prácticas en la gestión marina y destacarán herramientas valiosas, aumentarán la colaboración, el intercambio de conocimientos y la adopción de lecciones aprendidas. La Dra. Lizzie McLeod, líder global de Arrecifes de The Nature Conservancy, señala: “Las alianzas sólidas que incluyen el sector privado, los gobiernos, las ONG, los investigadores y las comunidades locales son esenciales para mejorar la salud de los océanos. Aprovechar las lecciones aprendidas y las mejores prácticas a nivel mundial para mejorar la gestión de los océanos es una prioridad de conservación, incluida la creación conjunta de soluciones con socios clave”.

Sobre la base de este evento, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, The Nature Conservancy y otros socios conservacionistas, con el apoyo de Mary Kay Inc., están desarrollando un conjunto de herramientas de apoyo en la toma de decisiones para administradores marinos que mejoren la gestión marina, respalden la financiación sostenible de áreas marinas protegidas y guíen la restauración del hábitat marino basándose en las mejores prácticas en todo el mundo. Al aprovechar la innovación científica, las nuevas tecnologías y las mejores prácticas globales, los administradores marinos pueden abordar mejor las principales amenazas que enfrentan los ecosistemas marinos en todo el mundo. “Las AMP son clave para la salud de los océanos y el desarrollo sostenible. Pero no siempre son efectivos sin un rango de apoyo. Se necesitan herramientas de apoyo en la toma de decisiones que permitan mejorar el diseño y la gestión de las AMP, el intercambio de conocimientos y la colaboración para brindar a las partes interesadas marinas el apoyo que necesitan para proteger mejor los océanos”, dijo Ole Vestergard, oficial de Programas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

“Mary Kay se complace en apoyar a TNC, en colaboración con el PNUMA y otros expertos de todo el mundo, en un esfuerzo por proteger los activos más preciados de nuestro mundo: los océanos”, dijo Deborah Gibbins, directora de Operaciones de Mary Kay. “Estas organizaciones están en la primera línea de lucha por preservar nuestras vías fluviales y tenemos la esperanza de que, con el apoyo de Mary Kay, tendrán las herramientas y los recursos necesarios a favor de garantizar que nuestros océanos estén saludables para las generaciones venideras.

A medida que los gobiernos perfeccionan sus objetivos de conservación, es oportuno destacar las nuevas innovaciones y tecnologías que ayudan a los países a cumplir los objetivos mundiales de biodiversidad y desarrollo sostenible. Se necesitan nuevas herramientas de decisión y ciencia fundamental para mejorar la capacidad de los planificadores y administradores marinos a favor de gestionar mejor los hábitats marinos frente al cambio climático y otras amenazas.

Acerca de The Nature Conservancy

The Nature Conservancy es una organización mundial dedicada a la conservación de las tierras y aguas de las que depende toda forma de vida. Con la ciencia como guía, creamos soluciones innovadoras en tierra para enfrentar los desafíos más difíciles del mundo de modo que la naturaleza y las personas puedan prosperar en forma conjunta. Estamos abordando el cambio climático mediante la conservación de tierras, aguas y océanos a una escala sin precedentes, proporcionando alimentos y agua de manera sostenible y ayudando a que las ciudades sean más sostenibles. Al trabajar en más de 79 países, empleamos un enfoque de colaboración que involucra comunidades locales, gobiernos, el sector privado y otros socios. Para obtener más información, visite www.nature.org o siga a @nature_press en Twitter.

Acerca del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

El PNUMA es la principal voz mundial sobre el medio ambiente. Brinda liderazgo y alienta la colaboración en el cuidado del medio ambiente al inspirar, informar y permitir que las naciones y los pueblos mejoren su calidad de vida sin comprometer la de las generaciones futuras.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper las barreras laborales para las mujeres, fundó la empresa de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Como empresa de desarrollo empresarial, Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres en su viaje a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay cree en la filosofía de enriquecer vidas hoy para tener un mañana sostenible, en asociarse con organizaciones de todo el mundo que se enfocan en promover la excelencia empresarial, en apoyar la investigación del cáncer, en promover la igualdad de género, en proteger a las sobrevivientes del abuso doméstico, en embellecer nuestras comunidades y en animar a los más pequeños a seguir sus sueños. Para más información, ingrese a marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn o síganos en Twitter.

