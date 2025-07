Explica: ¿Por qué la ONU no puede hacer que ingresen a Gaza cientos de camiones de ayuda?

TEL AVIV, Israel (AP) — La ONU y expertos dicen que los palestinos en Gaza están en riesgo de sumirse en la hambruna, en medio de reportes de un número creciente de personas que mueren por causas relacionadas con la desnutrición.

Sin embargo, Israel alega que cientos de camiones cargados de ayuda están aguardando en la frontera para que Naciones Unidas los distribuya en Gaza. El jueves, el ejército israelí llevó a periodistas al lado en Gaza del cruce de Kerem Shalom, donde cientos de cajas de ayuda estaban sobre palés y llenaban un enorme lote.

Israel dice que ha permitido la entrada de unos 4500 camiones de ayuda humanitaria desde que levantó un bloqueo total en mayo, aproximadamente 70 camiones al día, una de las tasas más bajas de la guerra y mucho menos que los varios cientos que la ONU dice que se necesitan cada día.

El gobierno israelí señala que deja entrar suficiente ayuda, y culpa a las agencias de la ONU de no hacer lo suficiente para recogerla y llevarla a quienes la necesitan. El organismo mundial dice estar obstaculizado por las restricciones militares israelíes a sus movimientos y por incidentes de saqueo.

Aquí hay un vistazo a por qué no se puede entregar la ayuda.

Rutas inseguras, burocracia y denegaciones de acceso

Para recoger la ayuda en la frontera —o moverse por la mayor parte de la Franja de Gaza— los camiones de la ONU deben entrar en zonas controladas por el ejército después de obtener el permiso de ingreso. Una vez cargada la ayuda, los camiones deben llegar de manera segura a la población. Todo el viaje puede requerir 20 horas, dice la ONU.

Grandes multitudes de personas desesperadas, al igual que bandas delictivas, abruman a los camiones cuando entran y les quitan los suministros. Testigos dicen que soldados israelíes suelen abrir fuego sobre las multitudes, causando muertes y lesiones.

“En conjunto, estos factores han puesto a las personas y al personal humanitario en grave riesgo, y en muchas ocasiones han obligado a las agencias de ayuda a pausar la recolección de carga de los cruces controlados por las autoridades israelíes”, declaró Olga Cherevko, portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha, por sus siglas en inglés).

Según el Ministerio de Salud de Gaza, al menos 79 palestinos murieron esta semana mientras intentaban obtener ayuda que entraba a Gaza. Un funcionario de la ONU, el cual no estaba autorizado a declarar públicamente sobre el tema y habló a condición de guardar el anonimato, indicó que las fuerzas israelíes abrieron fuego sobre multitudes que intentaron tomar alimentos de un convoy de camiones que ingresaba.

El ejército israelí indicó que los soldados dispararon a una reunión de miles de palestinos en el norte de Gaza que representaban una amenaza, y que estaba al tanto de que hubo algunas víctimas. En su sitio web, la OCHA señaló que hay una descomposición del orden público, la cual se debe en parte a la desintegración de la fuerza policial civil dirigida por Hamás en Gaza, lo que deriva en que haya inseguridad en los cruces y para los convoyes que se mueven dentro de Gaza. Indicó que esto se ve agravado por el incremento de pandillas armadas. Con frecuencia, el ejército les asigna rutas a los camiones que son "inadecuadas, ya sea por ser intransitables para largos convoyes de camiones, o porque pasan por mercados abarrotados, o están controladas por bandas peligrosas", expresó la OCHA. Cuando la ONU plantea objeciones a una ruta, el ejército ofrece pocas alternativas, agregó. La ONU también pasa apuros para que el ejército le facilite las cosas. Dice que más de la mitad de sus solicitudes de movimiento, 506 de 894, fueron denegadas o impedidas por el ejército en mayo, junio y julio. Además, con regularidad hay retrasos por parte de las fuerzas de Israel en la coordinación. Los retrasos resultan en pérdida de tiempo, dificultad para planificar y desperdicio de recursos mientras los convoyes pasan horas aguardando la "luz verde para moverse, sólo para que les digan que no", añadió la OCHA. Israel dice que no impone límites a los camiones de ayuda que entran a Gaza Israel dice que no limita los camiones de ayuda que entran a Gaza, y que semanalmente se realizan evaluaciones de las carreteras de Gaza, en las cuales se buscan las mejores formas para que la comunidad internacional tenga acceso. El coronel Abdullah Halaby, un alto funcionario de la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios —la agencia militar israelí a cargo de transferir ayuda al territorio—, indicó que hay varios cruces abiertos. "Alentamos a nuestros amigos y colegas de la comunidad internacional a hacer la recolección y a distribuir la ayuda humanitaria a la gente de Gaza", señaló. Un funcionario de seguridad israelí, que no estaba autorizado a ser nombrado de acuerdo con los procedimientos militares, dijo a los periodistas esta semana que la ONU quería usar carreteras que no estaban aprobadas. Indicó que el ejército ofreció escoltar a los grupos de ayuda, pero ellos se negaron. La ONU dice que dejar entrar suficiente ayuda diariamente resolverá el problema Durante gran parte de la guerra, las agencias de la ONU pudieron entregar ayuda de manera segura a quienes la necesitaban, a pesar de las restricciones israelíes y los ataques y saqueos ocasionales. La policía dirigida por Hamás proporcionaba seguridad pública.

Pero a medida que los ataques aéreos israelíes apuntaron a la fuerza policial, esta no ha podido operar.

La ONU dice que ser escoltada por el ejército de Israel podría causar daño a los civiles, y menciona tiroteos y asesinatos por parte de las fuerzas israelíes que vigilan las operaciones de ayuda.

Naciones Unidas y grupos de ayuda humanitaria también dicen que el saqueo de camiones disminuye o se detiene por completo cuando se permite suficiente ayuda en Gaza.

“La mejor protección para nosotros es la aceptación de la comunidad”, expresó Stephane Dujarric, portavoz de la ONU. "Y para obtener esa aceptación de la comunidad, las comunidades tienen que entender que los camiones vendrán todos los días, que la comida vendrá todos los días".

"Eso es lo que estamos pidiendo", agregó.

La periodista de The Associated Press Edith M. Lederer contribuyó a este despacho desde la ONU.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.