Observaciones combinadas de varios telescopios han permitido explicar que la misteriosa formación estelar apreciada en las afueras de las galaxias se debe a la presencia de nubes moleculares.

Normalmente, las nuevas estrellas se forman como resultado de la reducción del gas atómico difuso en concentraciones de gas molecular, llamadas nubes moleculares, cuyos núcleos de alta densidad en su centro desencadenan la formación de estrellas. Este proceso es común en la parte interior de las galaxias, pero se vuelve cada vez más raro hacia las afueras de las galaxias.

La investigación, presentada en la reunión 243 de la American Astronomical Society (AAS), utilizó varios instrumentos operados por el National Radio Astronomy Observatory (NRAO), incluido el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), el Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) y el Green Bank Telescope (GBT), junto con el Telescopio Subaru del Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ) y el Explorador de Evolución de Galaxias de la NASA (GALEX).

Se sabe que existe un número sorprendente de estrellas muy jóvenes en los bordes lejanos de muchas galaxias, pero los científicos no pudieron entender cómo y por qué se formaron estas estrellas, porque no pudieron determinar con precisión sus sitios de formación. Esta investigación descubrió 23 nubes moleculares que mostraban un tipo diferente de formación estelar. Los grandes cuerpos de estas nubes no eran visibles como nubes moleculares "normales", sólo se observaron sus densos núcleos de formación de estrellas, los "corazones" de las nubes. Este descubrimiento proporciona una pista importante para comprender los procesos físicos que conducen a la formación de estrellas en general.

"La formación de estrellas en los bordes de las galaxias ha sido un misterio persistente desde su descubrimiento por el satélite GALEX de la NASA hace 18 años", dijo en un comunicado el astrónomo Jin Koda, de la Universidad Stony Brook, quien dirigió esta investigación. David Thilker, de la Universidad Johns Hopkins, quien originalmente descubrió la actividad de formación estelar que ocurre en las afueras de M83 y otras galaxias, comentó: "Ha sido gratificante ver que la búsqueda de nubes densas asociadas con el disco exterior finalmente se hace realidad, revelando una huella dactilar de observación característicamente diferente para las nubes moleculares".

La revelación de estas nubes moleculares descubrió un vínculo con una gran reserva de gas atómico difuso, otro descubrimiento de esta investigación. Normalmente, el gas atómico se condensa en densas nubes moleculares, dentro de las cuales se desarrollan núcleos aún más densos y se forman estrellas. Este proceso está en marcha incluso en los bordes de las galaxias, pero la conversión de este gas atómico en nubes moleculares no fue evidente, por razones que aún no están resueltas.