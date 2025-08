Explicación a las formas extremas de una familia de insectos

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - ¿Podría la detección de electricidad estática ser un factor que explique por qué los insectos membrácidos han desarrollado formas corporales tan peculiares? Esta es la hipótesis planteada en un nuevo artículo de investigación publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences por el Dr. Sam England, quien completó su doctorado en Bristol en 2023, y el profesor Daniel Robert, catedrático de Bionanociencia en la Universidad de Bristol. Los saltamontes son conocidos por su asombrosa diversidad morfológica: existen más de 3000 especies de membrácidos y su forma varía significativamente, con características como cuernos, espinas, bolas y tridentes. Debido a su inusual apariencia, estos insectos han despertado el interés de los naturalistas desde hace mucho tiempo, pero los científicos no han podido explicar definitivamente la función de estas extrañas formas. Algunas ideas, como el camuflaje, el mimetismo o la defensa física, tienen sentido para especies específicas, pero no para toda la familia de los membrácidos. Basándose en sus recientes descubrimientos de que insectos como las abejas y las orugas pueden detectar la electricidad estática, el Dr. England y el Dr. Robert querían comprobar si las formas corporales extremas de los membrácidos podrían ayudarles a detectarla. Los investigadores registraron que las avispas depredadoras emiten electricidad estática y también descubrieron que las chicharritas se alejan de los campos eléctricos. Mediante métodos computacionales, demostraron que las morfologías extremas de los membrácidos aumentan la intensidad del campo eléctrico a su alrededor, lo que probablemente incrementa su sensibilidad a la electricidad estática. El equipo también descubrió que las avispas depredadoras tienen cargas electrostáticas significativamente diferentes (tanto en magnitud como en polaridad) a las de las amigables abejas sin aguijón que suelen proteger a los membrácidos de los depredadores. Esto podría significar que los membrácidos pueden distinguir entre amigos y enemigos únicamente por medios eléctricos, lo que justifica su sensible electrorrecepción. El Dr. England afirmó en un comunicado: "Creemos que nuestro estudio ofrece una plataforma de lanzamiento realmente prometedora para la investigación de la electricidad estática como factor determinante de la morfología de los organismos en general. Existen muchos otros insectos, arañas y otros animales y plantas que también presentan formas muy extremas, que en muchos casos aún no tienen explicación. Nuestro estudio proporciona la primera evidencia de que el sentido electrostático podría impulsar la evolución morfológica, pero aún no podemos demostrarlo".

