Explosión afecta a petrolero ruso frente a costas turcas, rescate en marcha

ESTAMBUL, 28 nov (Reuters) -

Una explosión sacudió el viernes a un petrolero ruso en el Mar Negro, cerca del estrecho turco del Bósforo, causando un incendio en el cuarto de máquinas, informó una agencia marítima, y se puso en marcha una operación de rescate para las 25 personas a bordo.

La Dirección de Asuntos Marítimos de Turquía dijo que el petrolero Kairos, que iba sin carga, se dirigía al puerto ruso de Novorossiysk cuando reportó "un impacto externo" que provocó un incendio a 28 millas náuticas de la costa turca.

Una persona con conocimiento directo del asunto dijo que un segundo petrolero, el Virat, también sufrió una explosión más al este en el Mar Negro.

Tanto el Kairos como el Virat figuran en una lista de buques sujetos a sanciones impuestas a Rusia tras su invasión a Ucrania en 2022, según datos de LSEG.

El Kairos navegaba con bandera de Gambia y sin carga cuando se produjo el incidente, según la agencia marítima Tribeca.

La agencia dijo que reportes indican que el buque podría haber impactado con una mina y estar en riesgo de hundirse, y añadió que se han enviado remolcadores de rescate y guardacostas para prestar ayuda.

"El estado de los 25 tripulantes a bordo es bueno, se han enviado unidades de rescate a la zona para evacuar a la tripulación", dijo la Dirección de Asuntos Marítimos turca en un comunicado en X.

Parte de la tripulación fue evacuada por un barco cercano, dijo una fuente marítima. (Reporte de Can Sezer, Ezgi Erkoyun, Daren Butler y Enes Tunagur; Editado en español por Aldo Nicolai)