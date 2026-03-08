Explosión causa daños menores en embajada EEUU en Oslo, policía busca a los autores

Por Gwladys Fouche y Terje Solsvik

OSLO, 8 mar (Reuters) - La embajada de Estados Unidos en Oslo fue ‌sacudida por una ‌fuerte ⁠explosión la madrugada del domingo, que causó daños menores pero no hubo heridos, según informó la policía noruega, mientras que ​la ministra de Justicia ⁠anunció ⁠que se había iniciado una investigación exhaustiva.

La explosión en el recinto de ​la embajada, en el oeste de Oslo, se produjo alrededor de ‌la 1 de la madrugada (00:00 GMT) ​y provocó una densa columna de ​humo en la calle junto a la entrada de la sección consular, según testigos presenciales.

La policía afirmó que estaba buscando a uno o varios posibles autores, y la ministra de Justicia, Astri Aas-Hansen, declaró que se habían destinado "considerables recursos" ​a la investigación.

"Se trata de un incidente inaceptable que nos tomamos muy en serio", declaró a la ⁠agencia de prensa noruega NTB.

HUMO Y DAÑOS

La explosión se produjo en la entrada ‌de la sección consular, según la policía de Oslo, y los testigos afirmaron que la entrada había resultado dañada.

"Había una capa de humo muy espesa en la calle", dijo Sebastian Toerstad, de 18 años, un estudiante de secundaria que pasaba en coche por delante de la embajada en el momento ‌de la explosión.

"La entrada sufrió algunos daños", declaró Toerstad a Reuters.

La policía afirmó que ⁠no se habían encontrado más artefactos explosivos en la zona.

"Se han ‌llevado a cabo investigaciones en el lugar con la ayuda ⁠de perros, drones y un helicóptero, en ⁠busca de uno o más posibles autores", dijo el departamento de policía de Oslo en un comunicado.

La embajada de Estados Unidos remitió todas las consultas al Departamento de Estado de Estados Unidos cuando fue contactada por Reuters. El ‌Departamento de Estado no respondió ​de inmediato a una solicitud de comentarios.