Explosión de camión con gas causa tres muertos y 10 heridos en Chile

Una explosión de un camión que transportaba gas provocó el jueves la muerte de al menos tres personas y dejó 10 heridos en Santiago, informaron las autoridades.

Cerca de las 08:00 locales (11:00 GMT), el conductor del vehículo perdió el control cerca de la periférica localidad de Renca e impactó la barrera de contención.

"Tenemos tres personas fallecidas, 10 heridos, de distinta consideración, algunas graves", dijo a la prensa el delegado presidencial Gonzalo Durán, quien agregó que se investigan las causas del accidente.

La explosión generó una gran columna de humo, visible desde distintos puntos de la capital.

El general de policía Víctor Vielma indicó que la explosión alcanzó "a algunos vehículos que se encontraban al interior de un recinto colindante y afectó un domo existente en el sector".

Los bomberos combaten el incendio.