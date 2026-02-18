Explosión de gas deja al menos 38 mineros muertos en el centro de Nigeria

Una explosión de gas mató al menos a 38 mineros el miércoles en el estado Plateau, en el centro de Nigeria, informaron fuentes locales a AFP.

Otras 27 personas resultaron heridas en la explosión ocurrida en el yacimiento de plomo de Kampanin Zurak, en el distrito de Bashar del estado Plateau.

"Hasta ahora se confirmaron 38 personas muertas y otras 27 fueron trasladadas al hospital", declaró Alhaji Aliyu Adamu Idris, a cargo interinamente del gobierno tradicional.

Ibrahim Dattijo Sani, minero en un pozo cercano, precisó que las víctimas se encontraban bajo tierra cuando ocurrió la explosión entre las 06:30 y 07:00 GMT.

"Estamos cerca de los yacimientos, la gente estaba dentro de las minas y de repente explotó", relató Sani por teléfono.