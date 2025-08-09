Explosión de municiones mata a seis soldados en un sitio de Hezbollah en Líbano

El ejército libanés anunció la muerte de seis de sus soldados en una explosión ocurrida durante una operación de desminado en un "depósito de armas" en el sur del Líbano, perteneciente a Hezbolá según una fuente militar.

En virtud de la tregua acordada en noviembre, que puso fin a la reciente guerra entre Israel y Hezbolá, aliado de Irán, el ejército despliega tropas en el sur del país y desmantela las infraestructuras del grupo armado.

Este incidente ocurre pocos días después de que el gobierno encargara al ejército la elaboración de un plan para desarmar a Hezbolá, que pretende llevar a cabo antes de fin de año y al cual el movimiento chiíta se opone.

Teherán expresó el sábado su rechazo a esta decisión.

"Mientras una unidad del ejército buscaba y desmantelaba un depósito de armas en Wadi Zebqin, en Tiro, se produjo una explosión en su interior, causando seis muertos y varios heridos entre los soldados", indicó en un balance provisional el ejército, que abrió una investigación.

Una fuente militar que pidió anonimato declaró a la AFP que la explosión ocurrió "en el interior de una infraestructura militar de Hezbolá", mientras los soldados "retiraban municiones y artefactos sin explotar".

El presidente Joseph Aoun, según un comunicado de la presidencia, se puso en contacto con el ejército para presentar sus condolencias y para interesarse por las circunstancias del "trágico incidente", que causó varios "mártires y heridos" entre los soldados.