Explosión de origen desconocido en una ciudad iraní del Golfo

Una explosión sacudió este sábado un edificio de la ciudad iraní de Bandar Abbás, en la costa del Golfo, indicaron medios estatales, sin que de momento se conozca el origen de la detonación

La televisión estatal indicó que la explosión se produjo en un edificio de ocho plantas. Destruyó dos de ellas, así como "varios vehículos y tiendas"

Los equipos de rescate y los bomberos estaban en el lugar para prestar asistencia, agregó la televisión pública

La explosión se produce en un momento de enorme tensión para Irán, después de que Estados Unidos desplegara una decena de buques de guerra en Oriente Medio y tras las amenazas del presidente Donald Trump

La agencia oficial de noticias IRNA citó al director general de gestión de crisis de la provincia de Hormozgán, Mehrdad Hassanzadeh, quien afirmó que la causa de la explosión está bajo investigación

"Los heridos en el incidente están siendo trasladados al hospital por los equipos de emergencia", añadió, sin informar de víctimas mortales

Imágenes difundidas por la televisión estatal mostraron la fachada del edificio destrozada, dejando al descubierto parte del interior, con escombros esparcidos alrededor

Otros medios iraníes publicaron informaciones similares, también sin detallar la causa

Bandar Abbás se encuentra en la costa del Golfo, cerca del estrecho de Ormuz, un punto muy sensible por el que transitan el gas licuado y el petróleo procedente del Golfo