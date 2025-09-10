Explosión de un camión que transportaba gas deja 57 heridos en Ciudad de México

La explosión de un camión que transportaba miles de litros de gas en Ciudad de México dejó este miércoles 57 heridos, 19 de ellos de gravedad, informaron las autoridades.

El vehículo estalló tras volcar en un puente de Iztapalapa, un populoso distrito de la capital, lo que provocó quemaduras de segundo y tercer grado a 19 personas, dijo la alcaldesa, Clara Brugada, en el lugar del siniestro.

"No hay ningún fallecido hasta este momento", señaló por su parte Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local, quien indicó que los heridos reciben atención en hospitales públicos de la zona.

Imágenes divulgadas por la televisión y redes sociales muestran el momento del potente estallido, que produjo enormes llamaradas visibles desde gran distancia.

En esas imágenes se observa a una mujer con un bebé alzado y aparentes lesiones en los brazos y el rostro. También se ve a dos hombres con gran parte de las ropas quemadas a la altura del torso y afectaciones en la piel.

- "Fuego en su cuerpo" -

Otro video muestra a decenas de personas que estaban cerca de la zona, quienes huyen aterradas, mientras las llamaradas se expandían a lo lejos.

"Sabemos por imágenes de cámaras de videovigilancia que hubo personas que abandonaron el vehículo con fuego en su cuerpo", declaró a la prensa Pablo Vázquez, secretario de seguridad capitalino.

Unos 18 vehículos también resultaron afectados por el estallido, cuyas causas están siendo investigadas por la fiscalía.

El camión, que transportaba 49.500 litros de gas, al parecer "sufrió una volcadura", indicó la alcaldesa de Ciudad de México.

El vehículo quedó volcado sobre la calzada, en tanto los bomberos lograron controlar el fuego, según imágenes desde el lugar del percance.

En el sitio también se observaban varios automóviles quemados, entre ellos un camión de carga, mientras otros quedaron sin neumáticos y con las ventanillas rotas.

El humo alcanzó una estación del trolebús, uno de los principales medios de transporte de esta urbe de 9,2 millones de habitantes.

En Iztapalapa viven 1,8 millones de personas, lo que la convierte en una de las demarcaciones más pobladas del país.

La explosión de este miércoles trajo a la memoria siniestros que involucraron vehículos de transporte de combustibles e infraestructuras de hidrocarburos.

La peor de esas tragedias se produjo en enero de 2019, cuando el incendio y posterior explosión de un ducto que era saqueado dejó 137 muertos en la localidad de Tlahuelilpan, en el central estado de Hidalgo.

bur-axm/jla/db