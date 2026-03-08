Explosión en embajada estadounidense en Oslo podría haber sido un ataque deliberado: policía

Por Gwladys Fouche y Terje Solsvik

OSLO, 8 mar (Reuters) - La embajada de Estados Unidos en Oslo fue sacudida ‌por una fuerte explosión ‌el ⁠domingo por la mañana, que causó daños menores pero no hubo heridos en lo que podría haber sido un ataque deliberado relacionado con la ​crisis en Oriente ⁠Medio, según ⁠informó la policía noruega.

"Es natural ver esto en el contexto de la actual ​situación de seguridad y que pueda tratarse de un ataque dirigido deliberadamente contra la ‌embajada de Estados Unidos", declaró Frode Larsen, jefe de ​la unidad de investigación de la ​policía de Oslo, en una rueda de prensa.

Por el momento no se ha identificado a ningún sospechoso, pero la policía está buscando a uno o varios autores y está cooperando estrechamente con la embajada, dijo Larsen.

"Una de nuestras hipótesis es que se trata de terrorismo, pero también estamos ​barajando otras opciones", declaró Larsen posteriormente a la cadena pública NRK.

La explosión en el recinto de la embajada, en el ⁠oeste de Oslo, se produjo a la 1 de la madrugada (00:00 GMT) y provocó una espesa columna de humo ‌en la calle junto a la entrada de la sección consular, según testigos presenciales.

El Gobierno de Noruega se puso en contacto con funcionarios de la embajada de Estados Unidos para transmitirles que se trataba de "un acto inaceptable que nos tomamos muy en serio", según declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Espen Barth Eide, en un comunicado.

"La seguridad de las misiones diplomáticas ‌es muy importante para nosotros", afirmó.

HUMO Y DAÑOS

La explosión se produjo en la entrada de la ⁠sección consular, según informó la policía de Oslo, y los testigos afirmaron que la ‌entrada había resultado dañada.

"Había una capa de humo muy espesa en ⁠la calle", dijo Sebastian Toerstad, de 18 años, un estudiante ⁠de secundaria que pasaba en auto por delante de la embajada en el momento de la explosión.

"La entrada sufrió algunos daños", declaró Toerstad a Reuters.

La policía afirmó que no se habían encontrado más artefactos explosivos en la zona.

La embajada de Estados Unidos remitió todas las preguntas ‌al Departamento de Estado de Estados Unidos ​cuando fue contactada por Reuters. El Departamento de Estado no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.