Explosión en fábrica de explosivos de Tennessee deja varios muertos y desaparecidos

10 oct (Reuters) - Varias personas murieron y otras se encuentran con paradero desconocido tras una explosión ocurrida el viernes en una planta militar de explosivos del estado de Tennessee, según las fuerzas del orden.

La explosión en Accurate Energetic Systems, a unos 80 kilómetros al oeste de Nashville, se produjo a las 7:45 hora local (12:45 GMT), informó en rueda de prensa el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis.

"Tenemos varias personas en este momento con paradero desconocido", dijo, sin dar cifras precisas. "Sí tenemos algunos que han fallecido".

Los esfuerzos por contactar a las autoridades locales y a la empresa no tuvieron éxito de inmediato.

Accurate Energetic Systems desarrolla, fabrica y almacena explosivos para "los mercados militares, aeroespaciales y de demolición comercial", según el sitio web de la empresa. Su sede de 1300 acres en Bucksnort, Tennessee, incluye ocho edificios de producción y un laboratorio de calidad.

El alcalde del condado de Hickman, Jim Bates, dijo a CNN que la planta no tenía un historial de problemas de seguridad, aunque hubo una pequeña explosión de munición en 2014. En aquel incidente murió una persona y tres resultaron heridas, según el diario Tennessean. (Reporte de Costas Pitas, Bhargav Acharya, Andrew Hay y Rich McKay; Redacción de Joseph Ax; Edición de Frank McGurty; Editado en español por Alejandra Ceballos)