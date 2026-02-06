Explosión en mezquita chií a las afueras de Islamabad deja al menos 24 muertos y decenas de heridos

ISLAMABAD (AP) — Una gran explosión en una mezquita chií durante las oraciones del viernes mató al menos a 24 fieles e hirió a casi un centenar de personas a las afueras de la capital de Pakistán, según las autoridades

La policía de Islamabad indicó que la explosión en la extensa mezquita fue un atentado y que había una investigación en marcha. Rescatistas y testigos señalaron que algunos de los heridos estaban en estado crítico. Imágenes en televisión y en las redes sociales mostraron a policías y residentes transportando a los heridos a hospitales cercanos

Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad de la explosión, pero es probable que la sospecha recaiga sobre insurgentes como el Talibán paquistaní o el grupo extremista Estado Islámico, a quienes se responsabilizó de ataques anteriores contra fieles chiíes, una minoría en el país. Los insurgentes suelen atentar contra las fuerzas de seguridad y la población civil en todo el país

Aunque los ataques no son muy frecuentes en Islamabad, Pakistán ha registrado un repunte en la violencia insurgente en los últimos meses, en gran parte atribuida a grupos separatistas baluchis y al Talibán paquistaní, conocido como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP, que es un grupo independiente pero aliado de los talibanes afganos. Una filial regional del grupo extremista Estado Islámico también tiene una presencia activa en el país

El último incidente se produce casi una semana después de que el ilegalizado Ejército de Liberación de Baluchistán perpetró múltiples atentados en la provincia suroccidental de Baluchistán, afectada por la insurgencia, en los que fallecieron unas 50 personas

Las fuerzas de seguridad que respondieron a esos ataques abatieron a más de 200 "terroristas", según el ejército

