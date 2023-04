Explosión en minas de Colombia deja al menos tres muertos

BOGOTÁ (AP) — Una explosión en un par de minas de carbón en el centro de Colombia causó el jueves la muerte de al menos tres mineros, mientras otros cuatro continúan atrapados dentro de los socavones, según el reporte de las autoridades locales.

Wilson Osorio, un minero de 28 años que vive cerca de la zona de la emergencia, escuchó en la madrugada “un bombazo” cuando ocurrió la explosión. ”¡Casi me tumba de la cama!”, relató a The Associated Press. Al salir de su casa alarmado, vio el humo proveniente de las minas y se percató de la rápida llegada de los bomberos y la policía.

El accidente ocurrió hacia la una de la mañana de Colombia (0600 GTM) en la zona rural del municipio de Cucunubá, ubicado a 90 kilómetros al noreste de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca. Se trata de un sector llamado Ubaté en el que proliferan las minas de carbón.

Según el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, tres cuerpos fueron hallados sin vida y se trabaja en el rescate de los cuatro mineros que siguen atrapados. Otros cuatro mineros fueron rescatados con vida horas después de la explosión y trasladados a un hospital para su valoración médica.

La emergencia ocurrió en las minas El Roble y El Manto 6, en las cuales la Agencia Nacional de Minería ya había encontrado irregularidades en materia de seguridad tras una visita de control por lo que ordenó su cierre y la suspensión de las actividades desde diciembre de 2022.

Álvaro Pardo, presidente de la autoridad minera, aseguró en un comunicado que están investigando las causas de la emergencia en las minas que continuaban operando pese a la restricción, aunque la primera hipótesis apunta a que se debió a una concentración de gas metano.

La víspera un trabajador de esas mismas minas había perdido la vida al ser atropellado por una góndola que transportaba carbón. “Cómo es posible que continúen con actividades mineras donde acaba de ocurrir este accidente fatal y además donde existe una orden por parte de la Agencia Nacional de Minería de suspensión de trabajos”, reclamó Pardo.

En Colombia los accidentes mineros son usuales, especialmente en las minas de carbón y oro. El más reciente se registró en marzo en minas interconectadas de Sutatausa, en Cundinamarca, causando la muerte de 21 mineros.

Durante 2022 se registraron 117 accidentes mineros en toda Colombia que causaron la muerte de 146 personas, de acuerdo con cifras oficiales de la Agencia Nacional de Minería.

AP