Explosión en tienda de pirotecnia en China deja 12 muertos, incluidos cinco niños

Cinco niños forman parte del grupo de 12 personas que murieron en la explosión en una tienda que vendía fuegos artificiales en China durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar, informó este jueves la prensa estatal.

El uso de pirotecnia y petardos es habitual durante las celebraciones festivas en el gigante asiático, especialmente en torno al año nuevo chino.

La explosión se produjo el miércoles por la tarde en la aldea de Jinpu, en la provincia central de Hubei.

"Tras exhaustivas operaciones de búsqueda y rescate, se confirmó que el incidente causó 12 víctimas mortales: siete adultos y cinco menores", informó el jueves la cadena estatal CCTV, al citar a las autoridades.

Se ha verificado la identidad de todas las víctimas, añadió.

"A excepción de una persona, identificada como el propietario, el señor Lin, las otras 11 eran clientes que estaban comprando fuegos artificiales", señaló el informe.

Varias grandes ciudades chinas han prohibido el uso de fuegos artificiales y petardos en los últimos años por razones de seguridad y control de la contaminación, pero esta práctica sigue siendo muy popular en las zonas rurales.

Las explosiones mortales se producen con frecuencia durante las fiestas. El domingo, un estallido en una tienda de fuegos artificiales en la provincia de Jiangsu, en el este de China, causó ocho muertos y dos heridos.