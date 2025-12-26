Explosión en una mezquita alauita en la ciudad siria de Homs deja cinco muertos

DAMASCO, 26 dic (Reuters) - Cinco personas murieron el viernes en una explosión en una mezquita de la minoría alauita en la ciudad siria de Homs, informó la agencia de noticias estatal siria SANA.

SANA citó a Najib al-Naasan, funcionario del Ministerio de Sanidad sirio, que dijo que otras 21 personas habían resultado heridas y que las cifras eran preliminares, lo que indica que podrían aumentar.

La oficina de prensa de la ciudad de Homs dijo que un artefacto explosivo había detonado en el interior de la mezquita Imam Ali bin Abi Talib y que las fuerzas de seguridad habían acordonado la zona.

El funcionario local Issam Naameh dijo a Reuters que la explosión tuvo lugar durante la oración del mediodía del viernes, que suele ser el momento de mayor afluencia a las mezquitas.

El medio de comunicación estatal sirio SANA publicó imágenes de los equipos de rescate y las fuerzas de seguridad examinando los escombros esparcidos por la alfombra verde de la mezquita. No se ha reivindicado de inmediato la autoría del atentado.

Siria se ha visto sacudida por varios episodios de violencia sectaria desde que el líder Bashar al-Assad, alauita durante mucho tiempo, fue derrocado por una ofensiva rebelde el año pasado y sustituido por un gobierno dirigido por miembros de la mayoría musulmana suní.

A principios de este mes, dos soldados estadounidenses y un intérprete civil murieron en el centro de Siria a manos de un atacante descrito por las autoridades como presunto miembro del Estado Islámico, un violento grupo musulmán suní. (Reporte de Khalil Ashawi, Firas Makdesi, Kinda Makieh, Feras Dalatey y Ahmed Elimam en Dubai. Escrito por Maya Gebeily, edición de Alexandra Hudson y Peter Graff. Editado en español por Natalia Ramos)