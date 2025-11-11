Explosión mortal de coche en Nueva Delhi se investiga bajo ley antiterrorista

NUEVA DELHI (AP) — La policía india investigaba la mortal explosión de un coche en Nueva Delhi bajo una ley antiterrorista, dijeron funcionarios el martes, mientras expertos forenses trabajaban para determinar la causa de la explosión.

La explosión del lunes por la noche cerca del histórico Fuerte Rojo mató al menos a ocho personas e hirió a varias más.

Mandos policiales dijeron a The Associated Press que se había abierto un caso según la Ley de Actividades Ilícitas (Prevención), la principal ley antiterrorista de la India, que otorga más poderes a las agencias investigadoras para detener a sospechosos. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del caso.

El primer ministro, Narendra Modi, quien estaba en una visita programada a Bután el martes, dijo que los investigadores "llegarían al fondo de esta conspiración".

“Los conspiradores no serán perdonados y todos los responsables serán llevados ante la justicia”, afirmó.

La policía dijo que se creía que la explosión se originó en un coche Hyundai i20 que se había detenido en un semáforo. Los vehículos cercanos resultaron gravemente dañados, y las fotos mostraban ventanas rotas, metal retorcido y llamas envolviendo varios coches.

La policía trataba de rastrear al propietario del coche. No había información inmediata sobre los ocupantes, quienes se creía habían muerto.

El ministro del Interior, Amit Shah, dijo el lunes que se estaban investigando "todos los ángulos" y que las agencias de seguridad llegarían a una conclusión pronto. Señaló que las imágenes de las cámaras en el área jugarían un papel clave en la investigación.

Las principales estaciones de tren, incluidas las de Mumbai y en el estado de Uttar Pradesh, que limita con Nueva Delhi, fueron puestas en alerta. La fuerza de seguridad responsable de proteger instalaciones clave en la capital, incluido el aeropuerto internacional de Nueva Delhi, el sistema de metro y los principales edificios gubernamentales, dijo que su personal también estaba en alerta de seguridad.

El Fuerte Rojo, un antiguo palacio imperial, es un extenso complejo de la era mogol y una importante atracción turística en la sección de la Vieja Delhi de la ciudad. Ubicado a unos seis kilómetros (3,7 millas) del Parlamento, el monumento del siglo XVII es un lugar simbólico donde los primeros ministros indios pronuncian sus discursos del Día de la Independencia el 15 de agosto de cada año.

El área alrededor del Fuerte Rojo suele estar abarrotada, y es una ruta principal hacia los bulliciosos bazares del casco antiguo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.