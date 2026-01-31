Explosión sacude puerto iraní de Bandar Abbas, reporta la prensa local

31 ene (Reuters) - Una explosión sacudió el sábado el puerto meridional iraní de Bandar Abbas, informó la prensa local, que no dio a conocer la causa del hecho. La agencia semioficial de noticias Tasnim dijo que las informaciones difundidas en las redes sociales que alegaban que un comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria había sido el objetivo de la explosión eran «completamente falsas». La prensa local dijo que las autoridades estaban investigando la explosión, pero no dieron más información. No fue posible contactar de inmediato con las autoridades iraníes para recabar comentarios. El puerto de Bandar Abbas se encuentra en el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital entre Irán y Omán por la que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo transportado por mar en todo el mundo. La explosión se da en un momento de gran tensión entre Teherán y Washington, después de que las autoridades iraníes sofocaran las mayores protestas en el país en tres años, y también en un contexto de continua preocupación de Occidente por el programa nuclear iraní.

Las protestas a nivel nacional estallaron en diciembre por las dificultades económicas y supusieron uno de los retos más difíciles para los gobernantes clericales del país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que una «armada» se dirigía hacia Irán. Varias fuentes afirmaron el viernes que Trump estaba sopesando opciones sobre Irán, entre las que se incluyen ataques selectivos contra las fuerzas de seguridad.

(Reporte de redacción de Dubái. Editado en español por Javier Leira)