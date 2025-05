Explosión suicida contra un autobús escolar mata a cinco personas en Pakistán

Por Saleem Ahmed QUETTA, Pakistán, 21 mayo (Reuters) - Al menos tres niños se encontraban entre las cinco personas que murieron cuando un agresor suicida atacó un autobús escolar del ejército en la conflictiva provincia paquistaní de Baluchistán, informó el miércoles el ejército, un ataque que Pakistán atribuyó a individuos apoyados por India. Alrededor de 40 estudiantes viajaban en el autobús que se dirigía a una escuela gestionada por el ejército y varios han resultado heridos, dijo Yasir Iqbal, administrador del distrito de Khuzdar, donde tuvo lugar el incidente. El ejército pakistaní y el primer ministro, Shehbaz Sharif, no tardaron en hacer públicos comunicados en los que condenaban la violencia y acusaban a "agentes terroristas indios" de estar implicados en el ataque. No presentaron pruebas que vincularan el suceso con Nueva Delhi. "Se capturará y se juzgará a los conspiradores, instigadores y ejecutores de este cobarde ataque patrocinado por India", dijo la oficina de comunicación del ejército. El Gobierno indio no respondió inmediatamente a una petición de comentarios. Al menos tres niños y dos adultos murieron en el ataque, según informó el ejército en un comunicado. La tensión entre ambos vecinos, que poseen armamento nuclear, se ha elevado después de que el 10 de mayo acordaran un alto el fuego que los diplomáticos han advertido que es frágil, y tras la acción militar más intensa en décadas de un conflicto que analistas y dirigentes temían que pudiera descontrolarse. Ambos países se acusan mutuamente de apoyar a la militancia en sus respectivos territorios, acusación que ambas capitales niegan. La última escalada militar, en la que los dos países intercambiaron misiles, se desencadenó después de que India acusara a Pakistán de apoyar a los milicianos que atacaron a decenas de turistas en la parte india de la disputada región de Cachemira. Islamabad niega cualquier implicación. En el ataque suicida del miércoles en Baluchistán murieron al menos tres escolares y dos adultos, según el ejército. La televisión local mostró imágenes de las tres niñas, en las etapas de educación primaria y secundaria, que habían muerto. El suroeste de Baluchistán es la mayor provincia de Pakistán en extensión, pero la más pequeña en población. Esta provincia del suroeste del país, de unos 15 millones de habitantes, alberga importantes proyectos mineros, pero está asolada por una insurgencia que dura ya varias décadas. Ningún grupo reivindicó inmediatamente la autoría de la explosión, que recordó a uno de los ataques de milicianos más mortíferos de la historia de Pakistán, cuando un ataque en una escuela militar en la ciudad septentrional de Peshawar en 2014 mató a más de 130 niños. Lo reivindicó el Movimiento de los Talibanes en Pakistán (TTP en sus siglas en inglés), un grupo islamista ultrarradical. Los ataques de grupos separatistas en Baluchistán han aumentado en los últimos años. El Ejército de Liberación de Baluchistán, un grupo miliciano separatista, voló una vía férrea y tomó como rehenes a los pasajeros de un tren en marzo, ataque en el que murieron 31 personas. (Información de Saleem Ahmed y Asif Shahzad; redacción de Sudipto Ganguly y Charlotte Greenfield; edición de YP Rajesh, Raju Gopalakrishnan y Saad Sayeed; edición en español de Jorge Ollero Castela)

LA NACION servicio-de-noticias

Terrorismo