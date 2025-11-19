Explosiones en el oeste de Ucrania tras ataques rusos con misiles y drones

LEÓPOLIS, 19 nov (Reuters) -

Una serie de explosiones sacudió el miércoles las ciudades de Leópolis y Ternópil, en el oeste de Ucrania, según informaron medios ucranianos y un testigo de Reuters, después de que el ejército ucraniano denunciara ataques rusos con misiles y drones.

"Rusia está atacando una vez más nuestra infraestructura energética", dijo el Ministerio de Energía de Ucrania en la aplicación de mensajería Telegram. "Se han producido cortes de energía de emergencia en varias regiones de Ucrania".

El alcance total de los daños no estaba claro de inmediato.

Medios de comunicación estatales ucranianos informaron de que un edificio residencial de varias plantas había sido alcanzado en Ternópil, mientras que un testigo de Reuters informó de interrupciones del suministro eléctrico en Leópolis durante el ataque.

El gobernador regional, Maksym Kozytskyi, dijo en Telegram que el ataque dañó una instalación energética y alcanzó una planta industrial en la región de Leópolis, pero no causó víctimas, sin dar más detalles.

Imágenes compartidas en los canales de noticias ucranianos Telegram mostraron un bloque de torres en Ternópil con sus pisos superiores arrancados bajo una imponente columna de humo negro, mientras un resplandor anaranjado de fuego seguía ardiendo a través de la bruma.

Polonia, país miembro de la OTAN que limita con el oeste de Ucrania, ha cerrado temporalmente los aeropuertos de Rzeszow y Lublin, en el sureste del país, y ha enviado aeronaves polacas y aliadas como medida de precaución para proteger su espacio aéreo.

(Información de Andriy Perun en Lviv y Lidia Kelly en Melbourne; edición de Himani Sarkar; edición en español de Paula Villalba)