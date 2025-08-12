Explosiones en una planta siderúrgica de EEUU dejan dos muertos y diez heridos

Por Rich McKay y Julia Harte

11 ago (Reuters) - Varias explosiones ocurridas el lunes en una planta de US$ Steel cerca de Pittsburgh dejaron dos personas muertas y diez heridas, según la empresa y las autoridades locales.

Las explosiones en Clairton Coke Works, parte de un extenso complejo industrial junto al río Monongahela, se produjeron poco antes de las 11 de la mañana hora del este (1500 GMT). Los bomberos lucharon contra las llamas y el intenso humo que salía de la planta, propiedad de US$ Steel, filial de Nippon Steel.

En un primer momento se informó de la desaparición de dos personas. Una de ellas fue encontrada y trasladada a un hospital local, según informó el superintendente adjunto de la policía del condado de Allegheny, Victor Joseph, en una reunión informativa celebrada por la tarde.

La otra persona, que había estado desaparecida, fue hallada muerta tras un amplio esfuerzo de búsqueda y rescate, dijo US$ Steel en una declaración enviada por correo electrónico a Reuters a última hora del lunes.

Aún no se sabe la posible causa de la explosión.

La investigación de la explosión será "una investigación técnica que llevará mucho tiempo", dijo Joseph.

David Burritt, director ejecutivo de US$ Steel, dijo en un comunicado que la empresa estaba trabajando con las autoridades locales para descubrir la causa.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, publicó en la red social X que se habían producido varias explosiones en la planta y que su Gobierno estaba en contacto con las autoridades locales.

"La escena sigue activa, y la gente que esté cerca debe seguir las indicaciones de las autoridades locales", escribió en el momento en que el empleado estaba desaparecido.

Se desconocía la gravedad de las heridas, pero las noticias indicaban que varias personas habían sido trasladadas a unidades de quemados de hospitales.

El alcalde de Clairton, Rich Lattanzi, dijo que era un día horrible para la ciudad, a unos 32 kilómetros al sur de Pittsburgh, conocida desde hace tiempo como la Ciudad del Acero de Estados Unidos. (Reportaje de Rich McKay en Atlanta y Julia Harte en Nueva York; información de Ryan P. Jones en Toronto y Disha Mishra en Bengaluru; edición de Frank McGurty, Lisa Shumaker y Sonali Paul; editado en español por Irene Martínez)