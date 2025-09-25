Explotación de níquel amenaza importante reserva de biodiversidad marina en Indonesia

La explotación de níquel sigue amenazando una de las reservas de biodiversidad marina más importantes del mundo, situada en el este de Indonesia, a pesar de la suspensión de varios permisos por parte del gobierno, denunció un informe de dos ONG publicado el jueves.

El análisis de la explotación minera, actual y pasada, en la región de Raja Ampat, situada cerca de la provincia de Papúa, revela un "efecto dominó de destrucción", que va desde la deforestación terrestre hasta el arrastre de sedimentos que luego sofocan los arrecifes de coral, subraya este informe de las ONG Auriga Nusantara y Earth Insight.

"La rehabilitación posterior a la explotación minera es muy insuficiente", declaró a AFP Timer Manurung, director ejecutivo de Auriga.

Raja Ampat es un archipiélago situado en el Triángulo de Coral, famoso por su riqueza marina y un destino muy apreciado por los amantes del buceo.

En junio el gobierno anunció el retiro de los permisos de explotación minera de cuatro de las cinco empresas que operaban en el país, tras los reclamos por las consecuencias ambientales de la extracción de níquel.

En septiembre el gobierno autorizó a una empresa, Gag Nikel, filial de la minera estatal Aneka Tambang, a reanudar sus actividades, argumentando que el impacto de la explotación "puede ser correctamente mitigado".

Pero las ONG afirman que ya se causaron daños graves y que hay pocos signos visibles de remediación ambiental.

Imágenes tomadas en la región muestran el arrastre de sedimentos, que transforma las aguas originalmente translúcidas en un color marrón turbio.

Otras fotos muestran corales blanqueados y dañados en sitios mineros actuales y antiguos, cerca de muelles y en zonas afectadas por el arrastre de sedimentos.

Las ONG también temen que, a pesar de la revocación de los permisos, la explotación minera pueda reanudarse en la región y subrayan que hasta ahora no se ha publicado ninguna carta de revocación oficial por parte del gobierno.

"Aunque no haya minería activa el personal de las empresas y sus máquinas siguen presentes", subrayó Manurung.

Contactado por AFP el ministerio indonesio de recursos minerales no respondió de inmediato.

El níquel está en el corazón de la estrategia de crecimiento de Indonesia. El país posee las mayores reservas mundiales y es el principal productor de este metal, utilizado en baterías para vehículos eléctricos y acero inoxidable.

sah/ebe/alh/mab/mb