Expolicía de Uvalde cumplió con su deber durante el tiroteo de 2022, dicen sus abogados

CORPUS CHRISTI, Texas, EE.UU. (AP) — Un fiscal de Texas instó el miércoles a un jurado a condenar a uno de los primeros policías en llegar a la escena del mortal ataque en la Escuela Primaria Robb en Uvalde y enviar el mensaje de que las fuerzas del orden deben cumplir con su deber de proteger cuando un tirador amenaza a los niños.

Adrian Gonzales, un exagente de las escuelas de Uvalde, es el primer policía en ser juzgado por la vacilante respuesta de las autoridades a la masacre de 2022, cuando un adolescente armado mató a 19 estudiantes de cuarto grado y 2 maestros en uno de los tiroteos escolares más mortales en la historia de Estados Unidos.

El juicio es un caso inusual debido a que se acusa a un policía de no detener un acto criminal para proteger vidas.

Gonzales, de 52 años, se sentó en la mesa de la defensa durante los argumentos finales mientras el fiscal especial Bill Turner decía a los miembros del jurado que el veterano de 10 años de la policía tenía el deber de actuar aun si eso significaba entrar al edificio solo.

“Se espera que actuemos de manera diferente cuando hablamos de un niño que no puede defenderse”, dijo Turner. “Si tienes el deber de actuar, no puedes quedarte de brazos cruzados mientras un niño está en peligro inminente”.

Turner dijo a los jurados que su veredicto establecerá el estándar sobre si “es apropiado quedarse afuera, escuchando 100 disparos, mientras los niños están siendo masacrados”.

Jason Goss, uno de los abogados de Gonzales, comenzó sus declaraciones finales diciendo a los jurados que su cliente no era responsable del ataque.

“El monstruo que lastimó a esos niños está muerto”, dijo Goss. “Es una de las peores cosas que han sucedido”.

Goss dijo que una condena indicaría a la policía que tienen que ser “perfectos” al responder a una crisis y podría hacerlos aún más vacilantes en el futuro.

Se esperaba que las deliberaciones del jurado comenzaran en las siguientes horas del miércoles.

Gonzales se ha declarado no culpable de 29 cargos de abandono o peligro infantil por los 19 estudiantes asesinados y otros 10 que resultaron heridos. El expolicía enfrenta hasta 2 años de prisión si es condenado.

El juicio entra en su tercera semana

Gonzales no testificó en su propia defensa. Ha insistido en que no se paralizó en los caóticos primeros momentos y nunca vio al atacante, y sus abogados argumentan que 3 agentes que estaban en el otro lado de la escuela vieron al tirador que aún estaba afuera y no dispararon ni un solo tiro.

Las imágenes de la cámara corporal muestran a Gonzales como parte del primer grupo de agentes que entraron a un pasillo oscuro y lleno de humo tratando de llegar al asesino en un aula.

Gonzales entró en ese “pasillo de la muerte”, dijo Goss el miércoles.

“Mucha gente no lo hizo hasta que estuvo rodeado de personas con rifles”, dijo el abogado.

Los fiscales llamaron a 36 testigos durante 9 días en un juicio que comenzó el 5 de enero. Los abogados de Gonzales presentaron solo 2 testigos, comenzando con una mujer que trabajaba al otro lado de la calle donde está la escuela y que dijo a los jurados que vio al tirador agachándose entre los autos y tratando de mantenerse fuera de la vista, un testimonio que podría reforzar las afirmaciones de Gonzales de que nunca vio al tirador.

Los miembros del jurado escucharon emotivos testimonios de maestros que relataron los aterradores momentos cuando el tirador, de 18 años, entró a la escuela. Los fiscales presentaron fotos explícitas tomadas desde dentro de las aulas y cuestionaron a los agentes que describieron el caos de la respuesta.

El caso se trasladó fuera de Uvalde para obtener un juicio justo

El juicio se trasladó cientos de kilómetros (millas) a Corpus Christi cuando los abogados defensores argumentaron que Gonzales no podría recibir un juicio justo en Uvalde. Aun así, algunas familias de las víctimas hicieron el largo viaje para presenciar el proceso.

Al principio del juicio, la hermana de uno de los maestros asesinados ese día fue retirada de la sala del tribunal después de un estallido de ira tras el testimonio de un agente.

Los fiscales alegan que Gonzales, quien había dirigido un curso de entrenamiento de respuesta a tiradores activos dos meses antes del tiroteo, no siguió su entrenamiento ni intentó detener al tirador Salvador Ramos antes de que ingresara a la escuela.

El maestro Arnulfo Reyes dijo haber visto una “sombra negra con un arma” entrar en el aula antes de que le dispararan y mataran a sus 11 estudiantes. Otros maestros describieron a estudiantes, algunos incluso de segundo grado, agarrando tijeras de seguridad para atacar al tirador si entraba en su habitación.

Los fiscales tropezaron en ocasiones al presentar sus argumentos, en los que incluyeron testimonios incongruentes de testigos.

Una maestra, que fue uno de los primeros testigos, fue descartada porque los fiscales no revelaron antes del juicio que ella recordaba haber visto al tirador vestido de negro acercándose a la escuela. Los abogados defensores pidieron anular el juicio el segundo día, pero la petición fue denegada, y después de que el estado descansó, solicitaron al juez que determinara que el estado no había probado sus argumentos. Eso también fue denegado.

Gonzales fue uno de los 376 agentes federales, estatales y locales que acudieron a la escuela mientras se desarrollaba el ataque. Tomaría más de una hora para que un equipo táctico irrumpiera en un aula y matara al tirador.

Solo Gonzales y el exjefe de policía de las escuelas de Uvalde, Pete Arredondo, han sido acusados penalmente por el retraso en la respuesta. Arredondo fue acusado de cargos similares el mismo día que Gonzales en 2024, pero su juicio aún no ha sido programado.

