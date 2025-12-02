Exportaciones agrícolas ucranianas aumentan 12% mensual en noviembre, dice grupo de presión

KIEV, 2 dic (Reuters) - Las exportaciones agrícolas ucranianas aumentaron un 12% en noviembre respecto a octubre, hasta situarse en torno a los 5 millones de toneladas métricas, gracias sobre todo a los mayores envíos de cereales, informó a última hora del lunes el grupo de presión agrícola UCAB. Ucrania es uno de los principales productores y exportadores mundiales de cereales y oleaginosas, y las exportaciones agrícolas representan más de la mitad de todas las exportaciones ucranianas. La UCAB señaló en un comunicado que las exportaciones de cereales aumentaron a 3,0 millones de toneladas en noviembre, frente a los 2,7 millones de toneladas de octubre y los 2,4 millones de toneladas de septiembre. El Ministerio de Economía ucraniano dijo el lunes que el país había exportado un total de 12,38 millones de toneladas de grano hasta ahora en la temporada 2025/26, que va de julio a junio, frente a 17,98 millones en el mismo período en 2024/25. El grupo de presión indicó que los envíos de semillas oleaginosas aumentaron un 14%, hasta 507.700 toneladas, en noviembre. Los envíos de aceite vegetal se mantuvieron casi estables en 517.200 toneladas, según UCAB. Se espera que el ritmo actual de las exportaciones continúe en diciembre, dijo en un comunicado. "La cosecha de maíz sigue en marcha en Ucrania, con importantes volúmenes destinados a la exportación", añadió. EXPORTACIONES AGRARIAS DE UCRANIA (en millones de toneladas métricas) producto básico Noviembre Octubre Septiembre cereales 3,004 2,659 2,445 semillas oleaginosas 0,508 0,447 0,322 aceites vegetales 0,517 0,511 0,313 fuente: UCAB (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

