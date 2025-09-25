Exportaciones argentinas de soja llegan a récord de siete años por “frenesí” ventas tras pausa impuestos

(Cambia redacción en título y primer párrafo)

Por Maximilian Heath

BUENOS AIRES, 25 sep (Reuters) - Las exportaciones de soja de Argentina alcanzaron su nivel más alto en los últimos siete años tras una breve suspensión en las tasas a las exportaciones que causó un frenesí de negocios, que debería continuar impulsando al mercado local ya que muchos agentes deben comprar los granos que declararon para vender.

Los agroexportadores en Argentina hicieron declaración de ventas (DJVE) de soja 2024/25 por 10,5 millones de toneladas, según datos del Gobierno.

De esta forma superaron el récord previo de 10,1 millones de toneladas declarados de la temporada 2018/19, la cifra más alta en el registro de DJVE disponibles de la Secretaría de Agricultura, cuyos datos llegan solo hasta el 2017/18.

El Gobierno argentino suspendió entre el lunes y el miércoles impuestos a las exportaciones de granos, que en el caso de la soja es del 26%, con el objetivo de incrementar la oferta doméstica de divisas para sostener al peso argentino, lo que disparó una catarata de negocios.

La medida generó ventas de granos y sus derivados en ese corto período por US$7000 millones, un cupo límite que establecía la duración de la suspensión.

Reuters consultó a la Secretaría de Agricultura si la cifra sería la más alta declarada por exportadores para una campaña, pero desde la cartera señalaron que no podían responder de manera inmediata.

DESPROLIJO Y BREVE FRENESÍ

La suspensión temporaria aceleró el ya intenso apetito que mostraba China por la soja de Argentina en los últimos meses, dada la guerra comercial entre Pekín y Estados Unidos que obligó a los compradores chinos a buscar mercados alternativos al estadounidense, un gran proveedor del país asiático.

Desde el anuncio de la medida el lunes por parte de Argentina, según operadores compradores chinos adquirieron al menos 20 cargamentos de soja de Argentina, lo que el analista Johnny Xiang, de AgRadar Consulting en Pekín, describió como un "breve frenesí" de negocios.

"Compradores domésticos (chinos) fueron atraídos por los precios bajos e hicieron grandes compras de soja, en su mayoría para embarcar en noviembre", agregó Xiang.

Por su parte, el dirigente agrícola argentino Santiago del Solar criticó la medida del Gobierno, describiéndola como sorpresiva y desprolija. "De un día para el otro poner cero por ciento en derechos de exportación generó un embudo tremendo", presionando los precios, señaló.

En Argentina los exportadores trasladan al precio que pagan a los agricultores por sus granos el impuesto a las exportaciones que aplica el Gobierno.

Analistas dijeron que la supresión de la tasa del 26% representaba un incremento de US$100 en el valor de la soja. Sin embargo, nunca picó tan alto.

"Los US$100 por tonelada de la soja de los derechos al principio llegó a 60, después 50 y después 40", señaló del Solar. "Como antecedente es muy malo porque estamos pensando 'el año que viene lo van a hacer de nuevo'", dijo.

FALTANTE DE MERCADERÍA

En tanto, tras la ventana ofrecida por el Gobierno local, el mercado argentino de granos seguirá activo a pesar del regreso de los impuestos, ya que las empresas podían declarar ventas al exterior sin necesariamente tener la mercadería en su poder para realizarla.

"Los compradores, principalmente de soja, tienen que seguir originando (comprando) mercadería porque declararon muchas ventas, pero esa mercadería no la tienen totalmente comprada", dijo la experta en agronegocios Lorena D'Angelo, que trabaja desde Rosario, donde está el mayor mercado de granos argentino.

"Hoy se podría estimar que tienen un faltante de mercadería, eso va a llevar a que tengan que seguir activos", señaló la analista.

D'Angelo explicó que, debido a que los exportadores deberán seguir activos y a la menor oferta de granos tras las fuertes ventas domésticas recientes, los precios no volverán a los previos al decreto presidencial.

El jueves la soja se negociaba a US$340 por toneladas, por debajo del cierre de 348 del miércoles, pero muy arriba de los cerca de 300 de la semana pasada.

"En estos dos días que quedan de la semana va a disminuir bastante la operatoria teniendo en cuenta lo que se hizo en los días anteriores, pero el mercado va a mantenerse activo", dijo.

