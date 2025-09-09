Exportaciones brasileñas de carne de vacuno aumentarán 12% en volumen en 2025, según Abiec

Por Marcela Ayres

BRASILIA, 9 sep (Reuters) -

Los exportadores brasileños de carne de vacuno aumentarían sus volúmenes de ventas un 12% este año, dijo el martes en rueda de prensa Roberto Perosa, director de Abiec, el lobby brasileño de los productos bovinos.

Las perspectivas son positivas para los exportadores locales como JBS, Marfrig y Minerva a pesar de la imposición de un arancel del 50% para vender productos de res a Estados Unidos que entró en vigor el 6 de agosto.

En el primer semestre de 2025, Estados Unidos fue el segundo destino de las exportaciones brasileñas de carne de vacuno, con 181.477 toneladas, equivalentes al 12,3% de los envíos totales del país, según datos de Abiec.

El grupo afirmó que sigue presionando al Gobierno brasileño para que negocie la eliminación de los nuevos aranceles estadounidenses. Perosa dijo que algunos cortes pueden seguir vendiéndose con el nuevo arancel en vigor, pero los volúmenes serán significativamente menores.

En agosto, el país vendió entre 9000 y 10.000 toneladas a Estados Unidos, dijo Perosa, añadiendo que el efecto total de los aranceles se medirá mejor en septiembre.

Mientras se prolongan las conversaciones con Estados Unidos, Perosa dijo que los exportadores brasileños están dispuestos a aumentar su participación en el comercio mundial centrándose en los clientes de Asia y África, donde el crecimiento de la población mundial es más rápido que en Occidente.

Brasil mantiene actualmente conversaciones para vender productos de vacuno en mercados como Japón y Turquía. (Reporte de Marcela Ayres y Ana Mano; Editado en español por Javier Leira y Ricardo Figueroa)