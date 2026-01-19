Exportaciones brasileñas de carne de vacuno se prevén estables en 2026 pese a medidas chinas: Abiec

Por Ana Mano

SAO PAULO, 19 ene (Reuters) - Las exportaciones brasileñas de carne de vacuno se mantendrán estables en 2026 en comparación con el año pasado, dijo el lunes a periodistas el lobby de la carne de vacuno Abiec, proyectando envíos de entre 3,3 y 3,5 millones de toneladas este año.

Esa cifra se compara con los 3,5 millones de toneladas de carne de vacuno exportadas en 2025, incluidos los productos frescos y procesados.

Roberto Perosa, presidente de Abiec, dijo que las exportaciones se mantendrán prácticamente sin cambios, incluso después de que el principal importador, China, impuso salvaguardias para proteger su industria, restringiendo el acceso de Brasil y otros exportadores a ese mercado.

Perosa dijo que los volúmenes no vendidos a China, que el año pasado compró aproximadamente la mitad de los envíos totales de carne de vacuno de Brasil, podrían redirigirse a otros mercados o enviarse a países a los que las empresas brasileñas siguen intentando acceder. Citó las autorizaciones anunciadas recientemente para exportar carne de vacuno a Vietnam y las conversaciones en curso para vender carne de vacuno en mercados como Japón y Corea del Sur.

Perosa también dijo que había conversaciones para aumentar los envíos a clientes de Filipinas e Indonesia.

Abiec representa a grandes productores de carne que cotizan en bolsa, como JBS, MBRF y Minerva.

(Reporte de Ana Mano; editado en español por Ricardo Figueroa)