Exportaciones brasileñas de pollo pueden caer un 2% por el embargo de la gripe aviar, según un grupo de presión

Por Ana Mano y Roberto Samora

SAO PAULO, 20 ago (Reuters) - Las exportaciones brasileñas de pollo podrían caer hasta un 2% a 5,2 millones de toneladas métricas este año, dijo el miércoles el grupo de presión de la carne ABPA, citando el impacto de los embargos comerciales de los grandes importadores tras un brote local de gripe aviar en mayo.

Brasil, el mayor exportador mundial, notificó el primer brote de gripe aviar de su historia en una granja de cría de pollos en el sur del país.

Países como China, principal socio comercial de Brasil, aún no han levantado los embargos comerciales a pesar de que el gobierno brasileño consiguió controlar el brote en un mes. Otros socios comerciales han suavizado gradualmente las restricciones con el tiempo.

ABPA esperaba que las exportaciones brasileñas de pollo aumentaran hasta un 1,9% este año.

El grupo, que representa a empresas como BRF y JBS, dijo que se preveía que las exportaciones de huevos de Brasil se disparasen casi un 117% hasta las 40.000 toneladas en 2025, debido en gran parte a la fuerte demanda de Estados Unidos, ya que los suministros de huevos cayeron debido a un brote de gripe aviar en ese país.

ABPA espera que la producción brasileña de pollo aumente hasta un 3% este año, hasta 15,4 millones de toneladas, citando un posible aumento del consumo per cápita de hasta un 5,4% en el país.

En cuanto a la carne de cerdo, se prevé que la producción brasileña crezca este año hasta un 2,2% hasta 5,42 millones de toneladas, mientras que las exportaciones podrían aumentar un 7,2% hasta 1,45 millones de toneladas. (Reporte de Ana Mano y Roberto Samora; edición de Lisa Shumaker y Bernadette Baum. Editado en español por Natalia Ramos)