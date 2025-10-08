Exportaciones brasileñas de soja aumentarán a 7,1 millones de toneladas en octubre, según Anec
LA NACION
SAO PAULO, 8 oct (Reuters) - Las exportaciones de soja de Brasil alcanzarán los 7,12 millones de toneladas en octubre, casi 2,7 millones de toneladas más que en el mismo mes del año anterior, estimó el miércoles la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC).
Los envíos de maíz se prevén en 6,0 millones de toneladas este mes, unas 380.000 toneladas más que el volumen registrado un año antes.
En cuanto a la harina de soja, Anec estimó las exportaciones brasileñas en 1,92 millones de toneladas, por debajo de los 2,46 millones de toneladas de octubre del año pasado. (Por Letícia Fucuchima e Isabel Teles. Editado en español por Javier Leira)
