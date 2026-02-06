Exportaciones brasileñas de soja se dispararán en febrero pese a lentitud de ventas, dicen analistas

Por Roberto Samora

SAO PAULO, 6 feb (Reuters) -

Las ventas de la nueva cosecha de soja por parte de los agricultores brasileños han sido inferiores a las de años anteriores, aunque eso no impedirá que el mayor productor y exportador mundial de la oleaginosa envíe grandes volúmenes en febrero, según analistas y datos de envío.

Los datos preliminares basados en los calendarios de envío del grupo exportador de cereales Anec sugieren que las exportaciones de soja de Brasil podrían alcanzar los 14 millones de toneladas métricas entre enero y febrero.

Sin embargo, las ventas de la cosecha de soja brasileña por parte de los agricultores a las empresas que procesan o exportan el cultivo se estiman entre el 34% y el 38% del total previsto, por debajo de los niveles históricos, debido al fortalecimiento de la moneda local, los elevados costos de transporte y la gran oferta, lo que está lastrando los precios de los futuros de Chicago.

La cosecha de Brasil para la campaña comercial 2025/26 está muy avanzada en la mayoría de los estados.

La consultora Safras & Mercado estima que las ventas de la cosecha se situarán en el 33,9%, 10 puntos porcentuales por debajo de la media histórica.

Hedgepoint Global Markets sitúa la cifra en el 35%, cinco puntos menos que el año pasado; mientras que Celeres prevé que las ventas comprometidas alcancen el 38% de la nueva cosecha de soja, cinco puntos por debajo de la media.

Se espera que Brasil coseche una cifra récord de 180 millones de toneladas de soja, unos 10 millones de toneladas más que la temporada pasada.

Las existencias de soja de Brasil de la temporada pasada son 2 millones de toneladas más altas a principios de 2026, lo que permite suministrar los primeros envíos, según Thaís Italiani, gerente de la consultora Hedgepoint.

Italiani estima que se exportarán 13,9 millones de toneladas a finales de febrero, en comparación con los 7,5 millones de toneladas del año pasado.

Rafael Silveira, analista de Safras & Mercado, señaló que las bajas ventas de los agricultores podrían ser preocupantes, y añadió que la posible llegada tardía de grandes volúmenes al mercado de forma simultánea podría crear cuellos de botella logísticos, elevar los costos de transporte y generar mayores descuentos en los precios.

(Reporte de Roberto Samora, escrito por Ana Mano. Editado en español por Javier Leira)