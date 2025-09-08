Exportaciones chinas a Estados Unidos caen 11,8% entre julio y agosto en medio de lucha comercial

Las exportaciones chinas a Estados Unidos se desplomaron un 11,8% en agosto con respecto a julio, según datos oficiales publicados el lunes, mientras las dos mayores economías mundiales navegan por una inestable tregua comercial tras meses de fricciones por los aranceles.

El gigante asiático envió el mes pasado mercancías por valor de US$31.600 millones a territorio estadounidense, por debajo de los US$35.800 millones de julio, informaron las aduanas chinas.

La tendencia sigue a la baja, luego de que en junio Pekín reportara exportaciones por US$38.200 millones a su rival y mayor socio comercial.

Los envíos chinos a Estados Unidos registraron en agosto una caída del 33,1% interanual, según las cifras oficiales.

Las tensiones entre Pekín y Washington se han recrudecido este año, especialmente desde abril, cuando ambos países impusieron elevados aranceles a los bienes del otro.

En un momento, estos gravámenes recíprocos alcanzaron cifras de tres dígitos, lo que provocó el colapso de las cadenas de suministro, ya que muchos importadores detuvieron sus compras para esperar una solución.

Desde entonces, ambos países han llegado a un acuerdo para reducir las tensiones y bajaron temporalmente los aranceles al 30% por parte de Estados Unidos y al 10% por parte de China.

En agosto, retrasaron la amenaza de reimponer las tarifas más altas durante otros 90 días, hasta el 10 de noviembre.

A pesar de este panorama, las exportaciones totales de China aumentaron un 4,4% interanual en agosto, de acuerdo con las cifras oficiales conocidas de este lunes.

Ese crecimiento de los envíos al extranjero del gigante asiático, sin embargo, se situó por debajo de la previsión de la agencia económica Bloomberg, del 5,5%.

Las importaciones obtuvieron el mismo mes un crecimiento interanual del 1,3%, inferior al 3,4% esperado.

