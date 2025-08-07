Exportaciones chinas a Estados Unidos caen 6,1% entre junio y julio en medio de disputa comercial

Las exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron un 6,1% entre junio y julio, en un contexto de tregua comercial entre las dos potencias, que sin embargo siguen sin alcanzar un acuerdo duradero para resolver sus diferencias comerciales.

China exportó en julio US$35.800 millones en mercancías a Estados Unidos, lo que supone un descenso con respecto a los US$38.200 millones registrados en junio, según datos de las aduanas chinas publicados el jueves.

Las dos mayores economías mundiales pactaron el mes pasado en Estocolmo mantener temporalmente los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos en 30% y las tarifas de Pekín sobre los bienes de Estados Unidos en 10%.

El acuerdo, alcanzado inicialmente en Ginebra en mayo, redujo los aranceles de tres dígitos que cada parte había impuesto a la otra después de que el presidente Donald Trump desatara su guerra comercial el 2 de abril.

La tregua de 90 días está prevista que finalice el 12 de agosto, fecha en la que podrían volver a aplicarse tarifas aduaneras más elevadas.

Las cifras oficiales conocidas de este jueves muestran también que las exportaciones totales de China aumentaron un 7,2% interanual en julio.

Ese crecimiento de los envíos al extranjero del gigante asiático superó la previsión de la agencia económica Bloomberg, del 5,6%.

Por su parte, sus importaciones avanzaron un 4,1% interanual en el mismo mes, frente a la proyección de Bloomberg de una caída del 1%.