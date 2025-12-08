LA NACION

Exportaciones chinas crecen 5,9% en noviembre, arriba de las previsiones

Las exportaciones chinas crecieron 5,9% en noviembre, por encima de lo esperado, según cifras oficiales divulgadas el lunes que también dieron cuenta de una fuerte caída.

Guerra comercial de aranceles entre Estados Unidos y China
Exportaciones chinas crecen 5,9% en noviembre, arriba de las previsionesDamian Dovarganes - AP

Las exportaciones chinas crecieron 5,9% en noviembre, por encima de lo esperado, según cifras oficiales divulgadas el lunes que también dieron cuenta de una fuerte caída en las ventas a Estados Unidos.

Las ventas de China al exterior, divulgadas por la Administración General de Aduanas, superaron la proyección de 4% de la agencia financiera Bloomberg.

Las exportaciones chinas habían caído 1,1% interanual en octubre, en la primera cifra negativa desde febrero.

No obstante, sus exportaciones a Estados Unidos se desplomaron 28,6% el mes pasado, pese a que los presidentes de los dos países llegaron a un acuerdo en octubre para poner fin a su guerra comercial.

Las ventas a Estados Unidos alcanzaron US$33.800 millones en noviembre, según el organismo aduanero.

En tanto, las importaciones chinas crecieron 1,9% interanual en noviembre, por debajo del 3% proyectado por Bloomberg.

