Exportaciones chinas crecen 5,9% en noviembre, arriba de las previsiones
Las exportaciones chinas crecieron 5,9% en noviembre, por encima de lo esperado, según cifras oficiales divulgadas el lunes que también dieron cuenta de una fuerte caída.
- 1 minuto de lectura'
Las exportaciones chinas crecieron 5,9% en noviembre, por encima de lo esperado, según cifras oficiales divulgadas el lunes que también dieron cuenta de una fuerte caída en las ventas a Estados Unidos.
Las ventas de China al exterior, divulgadas por la Administración General de Aduanas, superaron la proyección de 4% de la agencia financiera Bloomberg.
Las exportaciones chinas habían caído 1,1% interanual en octubre, en la primera cifra negativa desde febrero.
No obstante, sus exportaciones a Estados Unidos se desplomaron 28,6% el mes pasado, pese a que los presidentes de los dos países llegaron a un acuerdo en octubre para poner fin a su guerra comercial.
Las ventas a Estados Unidos alcanzaron US$33.800 millones en noviembre, según el organismo aduanero.
En tanto, las importaciones chinas crecieron 1,9% interanual en noviembre, por debajo del 3% proyectado por Bloomberg.
