Exportaciones chinas de petróleo refinado bajan un 1% interanual en septiembre

PEKÍN, 18 oct (Reuters) - Las exportaciones chinas de productos petroleros refinados disminuyeron un 1% interanual en septiembre y cayeron un 3,6% respecto a agosto, mostraron el sábado datos de aduanas.

Las exportaciones de petróleo refinado, que incluyen gasóleo, gasolina, combustible de aviación y combustible marítimo, totalizaron 5,14 millones de toneladas métricas en el mes.

Las exportaciones de gasóleo aumentaron un 46,7% interanual, hasta 510.000 toneladas (126.650 barriles por día). En los nueve primeros meses del año fueron un 28% inferiores en la misma comparación, con 5,08 millones de toneladas.

Las exportaciones de gasolina se situaron en 650.000 toneladas en septiembre, con un descenso interanual del 10,7%. De enero a septiembre, China exportó 6,33 millones de toneladas de gasolina, un 12,3% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Las exportaciones de combustible de aviación aumentaron un 2,8% interanual hasta 1,66 millones de toneladas en septiembre. En los nueve primeros meses subieron un 5,4% interanual, hasta 15,39 millones de toneladas.

Los datos también muestran que las importaciones de GNL cayeron un 14,7% interanual a 5,75 millones de toneladas en septiembre. En los nueve primeros meses bajaron un 16,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

