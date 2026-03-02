Exportaciones de café de Honduras crecen 83% en febrero

TEGUCIGALPA, 2 mar (Reuters) - Las exportaciones de café de Honduras crecieron un 82,6% interanual en febrero, según datos hechos públicos el lunes por el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE)

Durante el segundo mes del año de la cosecha 2025-2026 se enviaron al exterior 1.443.736 sacos de 46 kilogramos, frente a los 790.596 sacos exportados en febrero del ciclo precedente

El valor de las exportaciones alcanzó US$492,94 millones, lo que representa un aumento de US$221,40 millones en comparación con los US$271,54 millones reportados en el mismo mes de la temporada anterior. A diferencia de enero, el precio promedio mostró una leve variación a la baja, situándose en US$341,44 por saco de 46 kilos, frente a los US$343,47 registrados un año antes

Estados Unidos continúa como el principal destino del café hondureño, concentrando el 39% de los envíos acumulados, seguido por Alemania (16,2%) y Bélgica (13%). En conjunto, Europa absorbe el 49% de las exportaciones y Norteamérica el 45%, de acuerdo con el boletín del instituto

Honduras es el mayor productor de café de Centroamérica y el sexto del mundo. En la cosecha previa, que cubrió el período octubre 2024 a septiembre 2025, el país exportó 6,1 millones de sacos de 46 kilos. (Reporte de Laura García; Editado por Diego Oré)