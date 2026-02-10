Exportaciones de café de Honduras se duplican en enero

TEGUCIGALPA, 10 feb (Reuters) - Las exportaciones de café de Honduras aumentaron un 107% interanual en enero, informó el martes el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) en su boletín estadístico mensual.

Durante el primer mes del año se enviaron al exterior 988.128,25 sacos de 46 kilogramos, frente a los 477.448,62 sacos registrados en el mismo mes de la cosecha 2024-2025.

En términos de divisas, el valor de las exportaciones alcanzó US$356,1 millones, lo que representa un incremento de US$207,3 millones en comparación con los US$148,7 millones reportados en enero del ciclo precedente.

El precio promedio de exportación también mostró una mejora, al ubicarse en US$360,38 por saco de 46 kilos, superior a los US$311,58 registrados en enero de la temporada pasada.

El desempeño del mes de enero refleja tanto un mayor volumen embarcado como mejores precios internacionales del grano, en un contexto donde el café es uno de los principales generadores de divisas para la economía hondureña. Estados Unidos y países de Europa como Alemania y Bélgica se mantienen como algunos de los principales destinos del café hondureño.

Honduras es el mayor productor de café de Centroamérica y el sexto del mundo. En la cosecha previa, que cubrió el período octubre 2024 a septiembre 2025, el país exportó 6,1 millones de sacos de 46 kilos. (Reporte de Laura García; editado por Diego Oré)