Exportaciones de crudo de Arabia Saudita aumentan en agosto a su mayor nivel en seis meses

Por Anmol Choubey

22 oct (Reuters) - Las exportaciones de crudo de Arabia Saudita aumentaron en agosto a su nivel más alto en seis meses, mostraron el miércoles cifras de la Iniciativa Conjunta de Datos de Organizaciones (JODI, por sus siglas en inglés).

Las exportaciones de crudo aumentaron a 6,407 millones de barriles diarios (bpd) desde los 5,994 millones de bpd de julio, marcando su máximo desde febrero de 2025.

Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, registró una producción de crudo de 9,722 millones de bpd en agosto, frente a los 9,201 millones de bpd de julio.

La producción de crudo en las refinerías del reino cayó a 2,902 millones de bpd en agosto, un descenso del 2,6% desde los 2,978 millones de bpd de julio, según los datos de JODI, mientras que la quema directa de crudo disminuyó ligeramente en 1000 bpd hasta 607.000 bpd.

"Han deshecho los recortes de producción, por lo que producen más y hay más petróleo disponible, pero teniendo en cuenta que los precios de venta oficiales seguían siendo muy elevados, la demanda permanece en cierto modo contenida", dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

"Para septiembre deberíamos ver un nuevo aumento solo por el hecho de que las temperaturas en Oriente Medio estaban bajando, por lo que había más crudo disponible para exportar".

Arabia Saudita y otros miembros de la OPEP envían mensualmente las cifras de exportación a JODI, que las publica en su plataforma.

A inicios de octubre, la OPEP+ anunció que elevaría los objetivos de producción de petróleo en 137.000 bpd a partir de noviembre, manteniendo el mismo aumento incremental que en octubre, en medios de la preocupación por un posible exceso de oferta.

La alianza OPEP+, que incluye a Rusia y otros pequeños productores, ha aumentado sus objetivos de bombeo de petróleo en más de 2,7 millones de bpd este año, lo que equivale aproximadamente al 2,5% de la demanda mundial.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) predijo este mes que el mercado mundial del petróleo podría registrar un posible superávit de hasta 4 millones de bpd el año próximo, a medida que la OPEP+ y los productores competidores aumenten la producción mientras la demanda sigue débil. (Reporte de Anmol Choubey en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)