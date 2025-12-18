Exportaciones de crudo de Arabia Saudita tocan en octubre su nivel más alto en dos años y medio

18 dic (Reuters) - Las exportaciones de crudo de Arabia Saudita alcanzaron en octubre su nivel más alto en dos años y medio, mostraron el jueves datos de la Iniciativa Conjunta de Datos de Organizaciones (JODI, por sus siglas en inglés).

Los envíos de crudo del mayor exportador petrolero mundial aumentaron a 7,1 millones de barriles por día (bpd), por encima de los 6,46 millones de bpd de septiembre, y su nivel más alto desde abril de 2023.

Por su parte, la producción saudí de crudo se situó en octubre en unos 10 millones de bpd, su máximo desde abril de 2023. En septiembre, el bombeo fue de 9,966 millones de bpd.

Arabia Saudita y otros miembros de la OPEP envían cifras mensuales de exportación a JODI, que las publica en su plataforma. La producción de crudo en las refinerías del reino se redujo a 2,712 millones de bpd en octubre, un 7,8% menos que los 2,94 millones de bpd de septiembre, según los datos de JODI, mientras que la quema directa de crudo disminuyó en 92.000 bpd, a 393.000 bpd.

"Como el grupo de los ocho estados miembro de la OPEP+ redujo aún más sus recortes de producción en octubre y la demanda local disminuyó de forma estacional, hubo más crudo disponible para la exportación", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

La OPEP+ elevó sus objetivos de producción en 2,9 millones de bpd desde abril, antes de acordar una pausa en las subidas para el primer trimestre de 2026. Otros productores, como Estados Unidos y Brasil, también están incrementando la oferta, lo que aumenta la preocupación por un exceso de oferta.

A principios de este mes, la OPEP pronosticó que la demanda de crudo OPEP+ se situará en una media de 43 millones de bpd en 2026, sin cambios respecto al mes pasado y cerca de lo que la OPEP+ produjo en noviembre. (Reporte de Sherin Elizabeth Varghese, Noel John y Anmol Choubey en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)