Exportaciones de crudo de Pemex bajan 32% interanual, refinación local mejora levemente

CIUDAD DE MÉXICO, 26 sep (Reuters) - Las exportaciones de crudo de estatal mexicana Pemex cayeron casi un 17% en agosto frente a julio, a 500.203 barriles por día (bpd), y un 32% interanual, al tiempo que las importaciones de petrolíferos bajaron drásticamente y aumentó marginalmente el procesamiento en las refinerías locales.

El gobierno y la compañía han dicho que las exportaciones de crudo bajarán en el tiempo porque la mayor parte será procesado localmente y así abastecer la demanda interna de combustibles. Sin embargo, Pemex ha enfrentado una fuerte caída en su producción por el agotamiento de campos clave y restricciones presupuestarias, mientras enfrenta ingentes deudas financieras y con proveedores que las autoridades aseguran estar resolviendo.

La empresa anunció recientemente que para 2035 las exportaciones de crudo deberían rondar 393.100 bpd y 487.900 bpd en 2026.

Las siete refinerías de la gigante estatal en el país procesaron en conjunto 1,05 millón de bpd en el octavo mes del año, casi un 3% más que en julio y un 6,2% más interanual, según cifras divulgadas al final del jueves. Recientemente Pemex informó que había ajustado a 1,4 millón de bpd, desde 1,6 millón de bpd, su capacidad instalada de refinación, todo ello a pesar de contar con la nueva refinería Olmeca, planeada para 340.000 bpd aunque aún lejos de esa meta.

La producción de crudo y condensados en agosto fue de 1,64 millón de bpd, similar a los meses anteriores, pero un 7,2% inferior a 1,77 millón de bpd en el mismo mes del año pasado. El gobierno ha dicho que espera que la producción petrolera del país, donde Pemex domina ampliamente, debe ubicarse en 1,8 millón de bpd.

Las cifras de Pemex también revelan que las importaciones de petrolíferos, que incluyen gasolinas y diesel, bajaron un 19% en agosto frente a julio y un 38% interanual para ubicarse en 457.849 bpd.

Por su parte, la producción de productos petrolíferos fue de 1,07 millón de bpd, un 4% más interanual pero ligeramente inferior a los 1,09 bpd de julio. La de gasolinas aumentó un 20% interanual a 358.932 bpd.

