Exportaciones de crudo de Rusia se mantienen estables pese a sanciones, dicen operadores y datos

MOSCÚ, 11 nov (Reuters) - Rusia mantuvo un ritmo constante de envíos petroleros desde sus puertos marítimos a principios de noviembre pese a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a las mayores petroleras del país, informaron operadores y muestran datos de LSEG.

Estados Unidos introdujo la semana pasada sanciones contra los dos mayores productores de petróleo de Rusia: Lukoil y Rosneft. Se trata de las primeras sanciones directas a Rusia impuestas por el presidente estadounidense, Donald Trump, desde el inicio de su segundo mandato.

Las exportaciones avanzan según lo previsto en varias direcciones y los petroleros de la llamada "flota en la sombra" y los buques con bandera rusa siguen participando en los envíos, dijeron los operadores.

Muchos buques que cargan en los puertos occidentales de Rusia -Primorsk, Ust-Luga y Novorossiysk- enumeran Port Said o el canal de Suez como su destino, pero luego continúan hacia puertos asiáticos, sobre todo India y China, señalaron los operadores.

Los suministros de crudo de los Urales a India continúan por ahora, con cargamentos vendidos antes de las últimas sanciones occidentales.

Los operadores esperan que los envíos se mantengan estables al menos hasta el 21 de noviembre, fecha límite fijada por Washington para las transacciones con las sancionadas Rosneft y Lukoil.

Se espera que los volúmenes empiecen a disminuir a partir de fines de noviembre y que los envíos de diciembre caigan aún más, según fuentes cercanas al asunto. (Reporte de Reuters; editado en español por Carlos Serrano)