Exportaciones de crudo de Venezuela superaron el millón de bpd por primera vez desde inicios de 2020: datos

Por Marianna Parraga

1 oct (Reuters) - Las exportaciones de petróleo de Venezuela promediaron 1,09 millones de barriles por día (bpd) en septiembre, el nivel mensual más alto desde febrero de 2020, según datos de transporte marítimo y documentos de la estatal petrolera PDVSA vistos por Reuters.

El país, sujeto a sanciones estadounidenses, ha tenido dificultades en los últimos años para estabilizar la producción y las exportaciones, pero el aumento del bombeo de crudo, la venta de inventarios acumulados y una mayor importación de diluyentes, utilizados para producir variedades de crudo de exportación, impulsaron los envíos petroleros el mes pasado, según los datos y documentos.

El promedio de septiembre fue un 13% superior al del mes anterior y un 39% por encima al de septiembre de 2024.

Alrededor del 84% de las exportaciones totales del mes pasado se dirigieron directa o indirectamente a China, que se mantuvo como el principal destino del crudo venezolano.

Una autorización concedida a finales de julio por la administración del presidente estadounidense Donald Trump a la petrolera Chevron también ha permitido un incremento de las exportaciones en los últimos meses, con 108.000 barriles diarios de crudo venezolano enviados por la petrolera a Estados Unidos en septiembre, según los datos. (Reporte de Marianna Parraga)