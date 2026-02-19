Exportaciones de granos y hierro de Ucrania son golpeadas por ataques rusos a puertos

Por Pavel Polityuk y Yuliia Dysa

KIEV, 19 feb (Reuters) - Los ataques aéreos rusos contra los puertos ucranianos del mar Negro a finales del año pasado han reducido su capacidad y perjudicado las exportaciones agrícolas y mineras de Ucrania, según fuentes del sector, la principal fuente de ingresos del país durante sus cuatro años de guerra con Rusia.

La región de Odesa, en el sur de Ucrania, donde se encuentra un gran centro de transporte marítimo con terminales en los puertos de Odesa, Chornomorsk y Pivdennyi, ha sido blanco de ataques desde los primeros días de la invasión a gran escala de Rusia en 2022.

Sin embargo, Ucrania, que envía alrededor del 90% de todas sus exportaciones a través de ese centro de transporte marítimo, ha logrado operar su propio "corredor marítimo", con buques que se mantienen cerca de la costa y alejan a la flota rusa con drones navales.

Sin embargo, Rusia aumentó considerablemente la intensidad de los ataques contra los puertos del mar Negro en diciembre, cuando el presidente Vladímir Putin amenazó con "aislar a Ucrania del mar".

Una fuente del sector dijo que los ataques rusos dañaron 13 buques civiles en diciembre, en su mayoría de carga a granel, usados habitualmente para transportar cereales y mineral de hierro, las principales exportaciones de Ucrania.

Los barcos representan casi el 10% de todos los buques alcanzados desde que comenzó la guerra hace cuatro años, según los cálculos de Reuters.

Una fuente del sector del transporte, que pidió permanecer en el anonimato debido a la delicadeza del tema, dijo a Reuters que los ataques contra los puertos de Odesa en los últimos meses habían reducido su capacidad de exportación hasta un 30% respecto de antes de la guerra.

Hasta ahora, la disminución de la capacidad de los puertos no ha frenado los niveles generales de exportación, ya que los volúmenes de envío son significativamente inferiores a los de antes de la guerra debido al impacto del conflicto en la producción, según la fuente.

Sin embargo, los ataques a la infraestructura portuaria, que han provocado un aumento de los costos logísticos y de transporte, perjudican a las empresas locales, obligándolas a bajar sus precios para seguir siendo competitivas en el mercado mundial, dijeron productores y un grupo de presión empresarial.

Los constantes cortes de electricidad causados por los ataques rusos al sector energético de Ucrania agravan aún más la situación, llegando en algunos casos a hacer que la producción no sea rentable, agregaron.

Los ataques aéreos hicieron que los puertos solo pudieran enviar alrededor de tres cuartas partes de las exportaciones previstas en diciembre, según datos consultados por Reuters. La cifra se recuperó hasta el 84% en enero, cuando disminuyó la intensidad de los ataques.

"Solo en la región de Odesa, se activaron más de 800 alertas de ataque aéreo (en 2025) y el tiempo total de inactividad ascendió a más de un mes de operaciones portuarias", dijo la Administración de Puertos Marítimos de Ucrania en un comunicado. (Reporte de Pavel Polityuk y Yuliia Dysa; edición en español de Javier López de Lérida)