Exportaciones de litio de argentina crecen 133% interanual en primer trimestre 2023

BUENOS AIRES, 18 abr (Reuters) - Las exportaciones de litio de Argentina totalizaron 233 millones de dólares en los primeros tres meses del año, lo que representó un incremento interanual del 133%, informó el martes la Secretaría de Minería en un reporte.

El litio generó exportaciones por 91 millones de dólares en marzo, marcando el récord histórico de ventas al exterior para ese mes, con un crecimiento interanual del 93%. Esto representó el 27% de las exportaciones mineras totales del país sudamericano.

En los primeros tres meses del año, las exportaciones de litio estuvieron destinadas principalmente a China (31%), Japón (31%), Estados Unidos (13%) y Corea del Sur (12%).

Según la Secretaría de Minería, en Argentina hay 38 proyectos de litio en marcha, pero los dos que producen actualmente son Salar de Olaroz, en la provincia de Jujuy, cuyo socio mayoritario es la australiana Allkem Ltd, y Fénix en la provincia de Catamarca, propiedad de la estadounidense Livent Corporation.

Argentina, una potencia agrícola, está haciendo esfuerzos por atraer a firmas mineras globales ofreciendo beneficios impositivos y promesas de seguridad para que inviertan en litio, el metal que se utiliza en baterías que alimentan tanto pequeños dispositivos electrónicos como automóviles eléctricos.

Además de Livent y Allkem Ltd, operan en el país sudamericano Orocobre Ltd -asociada con Toyota Corp -, y la china Ganfeng Lithium Co Ltd, entre otras empresas internacionales.

Argentina, el cuarto exportador mundial del metal blanco, conforma el llamado "triángulo del litio", la mayor reserva internacional del mineral, junto a Bolivia y Chile.

(Reporte de Lucila Sigal, reporte adicional de Hernán Nessi. Editado por Maximilian Heath)

