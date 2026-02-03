Exportaciones de Perú crecen 21% el año pasado, a récord de 90.082 millones de dólares
LIMA, 3 feb (Reuters) - Las exportaciones de Perú registraron un récord de 90.082 millones de dólares el año pasado, un 21% más frente al 2024, debido a mayores ventas de productos mineros y del sector agrario, dijo el martes el Gobierno.
China, cuyas compras aumentaron un 30% el año pasado, se mantiene como el principal socio comercial de Perú concentrando el 32% del total exportado del país andino, informó el ministerio de Comercio Exterior y Turismo en un comunicado.
El impulso de las ventas a China se produce tras la entrada en operaciones a fines del 2024 del megapuerto Chancay en la costa central de Perú, construido por la firma china Cosco Shipping, en una nueva ruta comercial directa entre Asia y Sudamérica.
El segundo mercado de los productos peruanos es la Unión Europea cuyas compras crecieron un 24% interanual en 2025; y el tercero es Estados Unidos en un año en que sus importaciones desde Perú aumentaron un 6,4% interanual, refirió el ministerio.
En el 2025 las exportaciones mineras de Perú crecieron un 25,% interanual y del sector agropecuario avanzaron un 18,5%, destacó el ministerio. El país andino es el tercer mayor productor mundial de cobre. (Reporte de Marco Aquino)