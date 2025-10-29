Exportaciones de petróleo de Rusia se mantienen estables; nuevas sanciones aún no surten efecto

MOSCÚ, 29 oct (Reuters) - Las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos y la UE contra Rusia y sus gigantes petroleros Rosneft y Lukoil aún no han interrumpido los envíos físicos de crudo desde los puertos occidentales del país, según datos de LSEG y fuentes del mercado.

A pesar de las limitaciones meteorológicas y la presión de las sanciones, las exportaciones de octubre desde los puertos occidentales de Primorsk, Ust-Luga y Novorosíisk se sitúan en torno a los 2,33 millones de barriles diarios (bpd), en línea con el programa mensual revisado de Rusia, según los datos de LSEG y las fuentes.

Las exportaciones petroleras occidentales de Rusia están bajo presión debido a las nuevas sanciones de Estados Unidos, según las fuentes, ya que el petróleo de los Urales cargado desde los puertos es adquirido por India y Turquía, que se espera que cumplan las nuevas restricciones impuestas por Occidente.

Estados Unidos fijó el 21 de noviembre como fecha límite para cerrar todos los tratos con Rosneft y Lukoil. Dado el viaje de aproximadamente cuatro semanas desde los puertos bálticos hasta las refinerías indias, los cargamentos actuales podrían llegar a los compradores después de la fecha límite, lo que aumentaría los riesgos logísticos y financieros.

"Todo lo que se cargue ahora en Primorsk llegará a la India después del 21 de noviembre", dijo una de las fuentes. Añadió que puede haber problemas con los bancos en relación con el pago de los barriles, ya que los vendedores de petróleo ruso no quieren cobrar en rupias.

Las refinerías indias aún no han decidido qué hacer con sus compras de petróleo ruso. La india Reliance Industries, uno de los principales clientes de Rosneft, dijo que está evaluando el impacto de las sanciones en sus contratos de suministro de crudo.

Las fuentes esperan que las ventas de petróleo ruso pasen a manos de intermediarios y empresas comerciales, lo que aumentará los costos para los vendedores pero puede proteger a los compradores de los riesgos relacionados con las sanciones. (Reporte de Reuters; Edición de Elaine Hardcastle; Editado en español por Daniela Desantis)