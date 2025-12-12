Exportaciones de petróleo de Venezuela caen drásticamente tras la incautación de tanquero, según fuentes y datos

HOUSTON, 12 dic (Reuters) - Las exportaciones de petróleo venezolano han caído drásticamente desde que Estados Unidos incautó un tanquero a principios de esta semana e impuso nuevas sanciones a las compañías navieras y los buques que hacen negocios con el productor de petróleo latinoamericano, según datos de transporte marítimo, documentos y fuentes del sector.

Solo los buques fletados por la petrolera estadounidense Chevron han navegado en aguas internacionales transportando crudo venezolano desde la incautación del miércoles, según mostraron los datos.

Chevron cuenta con una autorización del Gobierno estadounidense para operar a través de empresas mixtas en el país y exportar su petróleo a Estados Unidos.

Según las fuentes y los datos, varios tanqueros que han cargado alrededor de 11.000.000 de barriles de petróleo y combustibles en los últimos días se encuentran varados en aguas venezolanas.

Algunos de estos cargamentos se encuentran a bordo de tanqueros sancionados por Washington en virtud de medidas contra Irán o Rusia, y que Estados Unidos tiene en la mira ante posibles nuevas acciones punitivas, según las fuentes. (Reporte de Marianna Parraga)